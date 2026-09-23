Gobierno de la CDMX realizará inversión millonaria para mercados públicos

Este miércoles, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció un nuevo programa de apoyo y mantenimiento a mercados públicos de la capital del país, el cual contará con 234 millones de pesos.

Según informó la mandataria, su administración ejecutará este presupuesto durante 2026 para mejorar y rehabilitar un acumulado de 189 mercados, lo cual beneficiará a más de 41 mil locatarios en el perímetro de las 16 alcaldías chilangas.

A esto se suman los apoyos que la Jefatura de Gobierno ya consiguió el año pasado, con 81 de estos centros de comercio beneficiados y más de 24 mil 800 locales favorecidos.

En total, Brugada Molina afirmó que, tras sus primeros dos años de gestión, ya se ha apoyado a 270 mercados públicos, lo cual representa el 80 por ciento del universo total de espacios que existen en toda la Ciudad de México.

Los mercados públicos de la #CapitalDeLaTransformación merecen ser espacios dignos y seguros. Presentamos el Presupuesto Participativo con el que llevaremos acciones concretas para su desarrollo.



Además, fortaleceremos el programa #MERCOMUNA que ayudará a impulsar la economía… pic.twitter.com/sT6tnjd4HC — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 23, 2026

“No habrá mercado grande o pequeño, céntrico o periférico que quede fuera de este esquema de gobierno. A veces en tres, cuatro años se lograba apoyar a un mercado. Hoy, cada dos años tendremos el apoyo universal a todos los mercados. Así que lo que no pudieron hacer en un año lo podrán hacer en el siguiente”, aseveró la titular de la Jefatura de Gobierno.

Para la ejecución del presupuesto público que apoyará a mercados chilangos, la mandataria especificó que cada sitio contará con un asesor técnico que acompañará el proceso de mejora, así como un administrador que orientará a locatarios para la administración del recurso público.

A esto ultimo se sumarán 60 arquitectos que contratará el Gobierno de la Ciudad de México, quienes estarán presentes en todas las fases de mejora de mercados públicos, desde el planteamiento de la obra, hasta la ejecución del recurso público.

“Es fundamental decirles que tenemos claro que necesita cada mercado. Y este año vamos a innovar la manera de cómo apoyar a los mercados públicos. Les quiero comunicar que este año decidimos apostarle y confiar en ustedes, porque ustedes van a llevar a cabo las obras de sus mercados”, manifestó Brugada Molina.

Es importante destacar que, actualmente, autoridades chilangas han detectado un total de nueve mercados que, por sus características, requieren una inversión mayor. Por ello, estos espacios serán atendidos complementariamente por dependencias como la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).

En Vivo | Acompáñame a la presentación del Presupuesto Participativo para Mercados Públicos. https://t.co/oyfIzfjOSf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 23, 2026

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LMCT