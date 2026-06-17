¿Quién es Beto Coral, el activista colombiano y por qué fue detenido en Arizona? VIDEO

El activista político Beto Coral fue detenido durante la tarde de este martes en Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro envió un fuerte mensaje a los colombianos al respecto.

El excandidato al Congreso de Colombia Franklin Humberto Coral Garrido, mejor conocido como “Beto Coral”, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

En redes sociales circula un video en el que se puede observar al colombiano caminando junto a elementos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), para posteriormente subir a una camioneta de color negro.

🚨 | URGENTE:



Es oficial, el influenciador de izquierda radical, y neocomunista @Betocoralg, ha sido deportado. pic.twitter.com/LaS9NR6y3g — Santiago Alvarán (@SALVARANM) June 17, 2026

La Embajada de Colombia en Estados Unidos informó que Franklin Humberto Coral Garrido fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Arizona el 16 de junio, por lo que activaron las gestiones de asistencia consular para darle seguimiento al caso.

Se presume que el colombiano podría haber sido detenido por agentes de inmigración con la intención de ser deportado a Colombia; sin embargo, hasta el momento dicha información no ha sido confirmada.

Comunicado - 17 de junio de 2026. pic.twitter.com/AMjjTrIN3P — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) June 17, 2026

Sobre lo ocurrido, el presidente colombiano Gustavo Petro realizó una publicación en la que señala que quienes celebran que un connacionaal sea golpeado por autoridades extranjeras “en realidad no es un colombiano.”

Apuntó que las políticas migratorias que tiene Estados Unidos son “fascistas”, y aseguró que el hecho solamente es una “excusa para conseguir votos de la extrema derecha.”

“Beto Coral es periodista e hijo de un oficial de la policía que dió su vida para que no entrara cocaína en EEUU. José Obdulio Gaviria ya estuvo en el poder y es cómplice de la ejecución de miles de jóvenes, inocentes y fusilados por balas oficiales” apuntó Petro.

Un colombiano que goza porque una tropelía extranjera golpea a otro colombiano en realidad no es un colombiano.



Ayudara a que millones de colombianos sufran solo porque no piensan como él.



La política migratoria contra los pueblos del tercer mundo en países desarrollados es… https://t.co/cWVJbjuO3M — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2026

¿Quién es Beto Coral?

Franklin Humberto Coral Garrido, mejor conocido como Beto Coral, es un activista político y migrante colombiano originario de Medellín que vive exiliado en Estados Unidos desde el 2015 por amenazas.

Desde tierras estadounidenses el colombiano emite su opinión sobre la política colombiana, misma que comparte por diversas redes sociales como YouTube, en donde tiene más de 280 mil suscriptores.

El activista comenzó una labor de investigación por el asesinato del capitán de la Policía Humberto Coral, su padre; razón por la cual el abogado y creador de contenido recibió amenazas y tuvo que salir de Colombia.

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