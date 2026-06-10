ICE sigue sin responder por decesos de paisanos

Estados Unidos sigue sin entregar a México una respuesta a la solicitud de información acerca de los connacionales que han fallecido durante su proceso de detención por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos de dicho gobierno contra migrantes.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, afirmó que el Gobierno mexicano ha insistido en que se informe, mientras los juicios que se promovieron al interior de la Unión Americana siguen su curso.

El Dato: Embajador Johnson publicó que la reunión del viernes refleja el compromiso de los presidentes Trump y Sheinbaum para generar resultados y naciones más seguras.

“No nos han informado del estatus de las investigaciones, pero naturalmente es algo en lo que hemos seguido insistiendo y, además, hay varios juicios al interior de Estados Unidos que se están resolviendo sobre este mismo punto y están en distintas etapas procesales”, detalló.

Comentó que ya se espera una resolución judicial respecto al centro de detención en California, que fue señalado como el lugar donde más mexicanos han perecido mientras estaban detenidos.

Mencionó que, aproximadamente, 14 mil paisanos se encuentran en detención y están en espera de su proceso de repatriación, cifra que consideró estable.

15 mexicanos han fallecido bajo resguardo del ICE

El funcionario federal también aclaró que no existe ningún acuerdo con EU para que, personas detenidas por el ICE y que son originarios de otros países, sean repatriadas a México; sin embargo, sí se cuenta con un convenio de apoyo para el retorno voluntario de extranjeros a sus lugares de origen, a quienes se les recibe temporalmente por razones humanitarias.

Tras la llamada telefónica sostenida este lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el canciller mexicano anunció que buscará concretar con él una reunión presencial este viernes, en el marco de la colaboración bilateral en materia de seguridad.

El funcionario mexicano describió como cordial y respetuosa la conversación que sostuvo con el funcionario estadounidense y destacó que durante la charla abordaron temas de interés común como la seguridad fronteriza; contexto en el que anunció que esta semana habrá una reunión bilateral en México para continuar con el abordaje de la cooperación.

El encuentro acordado se realizará el viernes 12 de junio en la CDMX y se contempla la participación del embajador de EU, Ronald Johnson, así como de los equipos de trabajo de ambas administraciones.

“Vamos a hablar sobre distintos temas que están todos fundados en el programa que ya conocen en materia de seguridad fronteriza, en materia de cooperación contra el crimen organizado transnacional y en materia de finanzas ilícitas. Y esperamos que va a ser, como en las ocasiones anteriores, una conversación respetuosa y que continuará. Sobre todo, eso es muy importante, el diálogo fundado en los principios que mutuamente acordamos y vamos, además, a seguir trabajando desde esa perspectiva en ambos países”, detalló.

Al resaltar la reducción del 76 por ciento en las incautaciones de fentanilo en la frontera, reconocidas por las autoridades norteamericanas, mencionó que esto es muestra del trabajo hecho durante el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo.

En materia comercial, comentó que, aunque la revisión del Tratado México, EU y Canadá (T-MEC) corresponde a otras dependencias, desde su competencia se ha dado seguimiento al tema y resaltó la importancia de que la negociación llegue a “buen puerto”.