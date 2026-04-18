Inés Gómez Mont: Revelan posible ubicación y lo último que se supo de ella

El paradero de Inés Gómez Mont sigue siendo la pregunta sin respuesta que intriga tanto a la farándula como a las autoridades en México. Tras un largo periodo sin rastros de su ubicación y las recientes actualizaciones sobre el estatus legal de su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, han aparecido indicios de que la presentadora habría cruzado el Atlántico para ocultarse en Europa.

Según reveló Martha Figueroa en el canal de YouTube ‘Así se hacen los chismes’, España podría ser su actual lugar de residencia.

La posibilidad de que se encuentre en territorio español tomó relevancia al recordar una vieja discusión que Gómez Mont protagonizó en el reality La Academia Bicentenario.

Enfrenta cuatro ordenes de captura ı Foto: Redes sociales

Durante aquel altercado, la conductora afirmó tajantemente ser ciudadana de aquel país.

Los comunicadores Martha Figueroa y Hugo Maldonado señalaron que este vínculo legal le habría permitido refugiarse en el Viejo Continente con menores restricciones, facilitando su estancia lejos del radar mexicano.

¿De qué se le acusa a Inés Gómez Mont?

Pese a su posible huida al extranjero, los problemas legales de Inés en México se mantienen vigentes.

Actualmente, la conductora enfrenta cuatro órdenes de captura emitidas por jueces federales de los reclusorios Norte y Oriente.

Los principales cargos que enfrenta la conductora incluyen la evasión de impuestos, pues se le señala por omitir pagos del ISR que superan los 12.9 millones de pesos en 2014 y los 6.6 millones en 2015.

Asimismo, cuenta con una de las órdenes de aprehensión más severas radicada en el Estado de México, la cual contempla acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero.

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Desde mediados de diciembre, VÍCTOR ÁLVAREZ PUGA, ya no aparece en el Sistema de Localización de Detenidos del ICE en EE.UU.



⚠️ Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre… pic.twitter.com/eCISAqBwTX — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 12, 2026

A este complejo escenario se suma la incertidumbre sobre Víctor Manuel Álvarez Puga. Figueroa comentó que, aunque se rumoró su captura, el esposo de la conductora no se encuentra bajo custodia oficial.

Este detalle añade aún más dudas a un caso que, tras más de tres años, sigue sin resolverse.