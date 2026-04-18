La cantante española Natalia Jiménez vivió momentos de pánico durante un viaje reciente a Fresnillo, Zacatecas, donde tenía programado un show. En la misma noche, el avión en el que viajaba presentó fallas técnicas en dos ocasiones, obligando a la tripulación a realizar maniobras de emergencia que alarmaron a los pasajeros.

El relato de la propia artista, compartido en redes sociales, ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo tras conocer lo ocurrido. Te contamos qué pasó exactamente.

Avión de Natalia Jiménez falla en pleno vuelo dos veces la misma noche: ‘Vi mi vida pasar’

Natalia Jiménez compartió a través de un video publicado en Instagram que el primer incidente se presentó poco después del despegue, cuando el avión comenzó a experimentar problemas mecánicos que obligaron al piloto a regresar al aeropuerto.

“Tuvimos un pequeño problema de despresurización de cabina cuando ya estábamos en el aire. Tuvimos que dar la vuelta y regresarnos. Vi mi vida pasar ahí dentro del avión, se puso muy feo”, explicó Natalia Jiménez, describiendo la tensión que se vivió a bordo.

Esto quiere decir que la cabina del avión sufrió la pérdida de presión, lo que impidió que se mantuvieran niveles adecuados de oxígeno para respirar normalmente.

La cantante añadió que se encontraban en espera de que a ella y su equipo les asignaran un nuevo avión. Además, envió un mensaje a su público de Fresnillo, Zacatecas, que la esperaba para el concierto: “Espérenme. Nos vemos en unos minutos, les agradezco su paciencia, les mando muchos besos”.

Finalmente, Natalia Jiménez pudo abordar un nuevo avión. Sin embargo, la tranquilidad duró poco, pues la segunda aeronave también presentó dificultades en pleno trayecto.

En un nuevo video publicado en Instagram, se ve a la intérprete española y a su equipo taparse los oídos debido a un fuerte ruido existente en el avión. Luego, en otra escena, ya aterrizando, la artista dice con el rostro desencajado: “Hola a todos, nos hemos subido a un segundo avión y nos hemos encontrado con el mismo problema. Tienen un problema en la válvula de presurización del avión”.

Natalia Jiménez explicó con los ojos llorosos: “El avión ha hecho mucho ruido, se ha calentado mucho, ha salido humo, sonó la alarma... se puso terrible y este es el segundo avión”.

Agregó que todos estaban bien y que ya estaban aterrizando en Zacatecas, pero admitió que estaba muy asustada y temblando debido al susto. Debido al incidente, la cantante llegó a Fresnillo bastante retrasada, pero pudo dar su concierto.