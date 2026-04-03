Natalia Jiménez reacciona a polémica por viajar en ambulancia | VIDEO

Días después de que se encendiera la polémica por un video en el que la cantante Natalia Jiménez viajaba en una ambulancia para llegar al cumpleaños de Carlos Rivera, la española salió a dar su versión de los hechos.

Natalia Jiménez aclara por qué viajó en ambulancia

A través de un video difundido en redes sociales, Natalia Jiménez apareció junto con su esposo y representante, Arnold Hemkes, para aclarar lo que pasó después de su participación en el Vive Latino, cuando viajó en ambulancia para ver a Carlos Rivera.

Me cae muy bien Natalia Jiménez pero cómo vas a presumir que te trasladaron en ambulancia con sirena encendida para llegar rápido a una fiesta? Quién autorizó ese reel??? 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/1OlUdFdZic — om (@oswaldomujica) March 20, 2026

Según lo que se explicó en el video, la cantante estaba monitoreando su salud, pues enfrenta un cuadro de prediabetes que ha resultado en malestares durante su apretada agenda. Sobre ello, su pareja explicó:

“Esa tarde que tenía el compromiso de ir al Vive Latino para hacer un dueto y una promoción con su amigo Chetes, ella no se estaba sintiendo bien; el plan original era salir del Vive Latino y tomar un helicóptero para ir a Puebla desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, queda muy cerca del venue donde se hace el Vive Latino, queda a solo unos minutos”, explicó Hemkes.

En ese sentido, el representante detalló que fue el deterioro físico de la cantante lo que hizo que cambiaran los planes por una opción donde pudieran anteponerse a cualquier necesidad: “Desafortunadamente no se estaba sintiendo bien desde la tarde y su equipo, yo junto con el equipo, tomamos la decisión”, dijo.

Además, Hemkes recordó que meses atrás, la famosa ya había requerido ayuda médica por deshidratación. “Estas complicaciones no vienen solo por la prediabetes, sino a la dura jornada de trabajo a la que ella está expuesta, las giras, pues por momento no hay en todos lados cosas sanas qué comer y todo esto complica un poquito su estado de salud”, señaló.

“Temíamos que cayera en un cuadro de deshidratación o de otra cosa, entonces el traslado que iba a ser muy fácil al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México decidimos hacerlo al sur de la ciudad y desde ahí, si ella no se sentía bien pues tomar la decisión de no ir o si su estado de salud era óptimo, pudiéramos viajar a Puebla, por lo tanto tomamos la opción de rentar un servicio de transporte médico privado para que ella fuera supervisada”, detalló el esposo de Natalia Jiménez.