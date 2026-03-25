¿Cómo reaccionó Natalia Jiménez a la polémica por usar ambulancia para ir a fiesta de Carlos Rivera?

La cantante Natalia Jiménez, exintegrante de La Quinta Estación, se convirtió en tendencia luego de que publicara un video en el que se le ve trasladándose en una ambulancia por las calles de la Ciudad de México para llegar al aeropuerto, donde tomó un helicóptero para arribar a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera, en Tlaxcala.

El hecho generó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el uso de un vehículo de emergencia para asistir a un evento privado, sobre todo, porque en el clip se oye la sirena. Ante los señalamientos, mucha gente se pregunta qué ha contestado la española; aquí te contamos.

Natalia Jiménez genera polémica por usar ambulancia para ir a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera

El sábado 14 de marzo, Carlos Rivera festejó 40 años con una fiesta en Tlaxcala que reunió a diversas personalidades de la música y el espectáculo, entre ellas Natalia Jiménez.

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La cantante española compartió un video en su cuenta de Instagram donde narra los malabares que tuvo que hacer para poder llegar a la celebración del cantante. Primero, Alrededor de las 9:30 pm la famosa acompañó a Chetes en el Vive Latino, luego, salió corriendo del escenario y se trasladó en una ambulancia al lugar donde tomó un helicóptero rumbo a Tlaxcala.

“Carlitos, de que llego, llego”, se oye decir a Natalia Jiménez mientras viajaba en Circuito Interior en el vehículo y se escucha claramente la sirena. Esto fue lo que desató comentarios sobre un supuesto uso indebido de un servicio destinado a emergencias médicas.

En redes sociales, algunos usuarios señalaron que se trata de una falta de respeto hacia quienes realmente necesitan este tipo de transporte, mientras que otros lo interpretaron como un “acto de amor” que cualquiera haría por sus amistades.

¿Cómo reaccionó Natalia Jiménez a la polémica por usar ambulancia para ir a la fiesta de Carlos Rivera?

Hasta el momento, Natalia Jiménez no ha emitido ninguna declaración pública sobre el incidente ni ha respondido a las críticas que circulan en redes sociales.

En lugar de pronunciarse directamente, la artista ha compartido en su cuenta de Instagram algunos clips en los que aparece disfrutando de una excursión y un paseo en California junto a su hija y su esposo.