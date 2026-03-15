Carlos Rivera, uno de los cantantes más queridos de México, celebró su cumpleaños número 40 con una fiesta que llena de elegancia y música en Huamantla, Tlaxcala. El intérprete eligió como escenario la histórica Casa Huamantla, un hotel boutique del siglo XVII, donde reunió a familiares, amigos y grandes figuras del espectáculo nacional.

La velada se convirtió en un acontecimiento que reflejó tanto la magnitud de su carrera como la cercanía que tiene con diversas personalidades del entretenimiento más allá de las cámaras. Aquí te contamos cómo se vivió la celebración del cantante y quiénes fueron todos los famosos que asistieron.

Carlos Rivera celebra 40 años con lujosa fiesta; invita a las estrellas de México

La celebración de este sábado de Carlos Rivera tuvo lugar en Casa Huamantla, en Tlaxcala, y estuvo marcada por una decoración en tonos rojos y dorados, que aportaron un aire de gala a la antigua casona.

La noche se distinguió por la calidez y espontaneidad de los anfitriones, el intérprete y su esposa Cynthia Rodríguez. Tanto el matrimonio como las personas invitadas vistieron de rojo y negro, para mantener la temática.

La fiesta de 40 años de Carlos Rivera contó con la presencia de varias estrellas de México, entre ellas, la actriz Anahí y su esposo, el político Manuel Velasco Coello. La cantante compartió imágenes del festejo en sus redes sociales donde aparecen Omar Chaparro, Ana Brenda Contreras y Ximena Navarrete junto a su marido, el empresario Juan Carlos Valladares.

Además, en un clip aparece la mismísima Laura León interpretando su icónico éxito “Suavecito”, mientras baila y hace vibrar a los asistentes. Esto fue parte de un karaoke improvisado permitió que los invitados se unieran en canciones y risas.

La música fue protagonista de la noche. El grupo Pandora ofreció una presentación que emocionó a los asistentes y el festejado también aprovechó para deleitar a sus amigos y familiares. Carlos Rivera cantó temas como “100 años” y “Si Nos Dejan” con el ganador de La Academia 2024 Mario Girón.

Si Nos Dejan - Mario Girón y Carlos Rivera ❤️‍🔥

pic.twitter.com/gtz7Z5FKHW — Mario Girón News (@MarioGironNews) March 15, 2026

Las imágenes del festejo circularon rápidamente en redes sociales, donde usuarios y celebridades reaccionaron con entusiasmo. Otras personalidades que asistieron fueron el presentador Héctor Sandarti, la actriz Dalilah Polanco y el actor Adrián Uribe junto a su esposa, la modelo Thuany Martins.

Laura G, amiga de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, comentó con humor en redes sociales que no pudo asistir a la celebración por los 40 años del cantante.