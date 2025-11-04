La verdad de la foto de Carlos Rivera con top y sombrero rosa

El pasado fin de semana, una foto de Carlos Rivera vestido con un top y sombrero rosa dio mucho de qué hablar y reavivó los rumores de que el cantante mexicano podría ser gay, a pesar de estar casado y tener un hijo.

Fueron varios famosos los que se disfrazaron para Halloween, luciendo atuendos que no se pondrían en su vida diaria. Un ejemplo fue Carlos Rivera, ya que su inusual apariencia despertó la curiosidad del público.

La foto de Carlos Rivera con top y sombrero rosa

En redes sociales, circula la foto que supuestamente se habría tomado en una reciente fiesta de Halloween. En ella, podemos ver al cantante con un pantalón ajustado, un crop top básico y un sombrero rosa a juego con plumas y brillos.

La foto de Carlos Rivera con top y sombrero rosa ı Foto: Redes sociales

La imagen comenzó a circular en redes sociales y dio paso a que regresaran rumores del pasado que aseguran que Rivera es homosexual, algo que nunca ha logrado ser confirmado por nadie.

Y es que el famoso ha tenido relaciones con mujeres en el pasado. Antes de casarse, fue novio por mucho tiempo de Hiromi Hayakawa, quien fue su primer amor tras conocerse en La Academia.

El famoso se encuentra casado desde hace años con Cynthia Rodríguez, con quien incluso tiene un hijo. Sin embargo, para muchos eso no es suficiente para confirmar las preferencias del artista mexicano.

Actualmente, la identidad sexual es un poco menos juzgada que hace décadas, por lo que el cantante no tendría porqué estar mintiendo sobre cuál es su preferencia.

Se dice sin embargo que Carlos Rivera sí podría tener cierto prejuicio contra las personas que les gusta otra persona del mismo sexo, al recordar el escándalo que surgió cuando se dijo que el famoso no quiso cantar en la boda de unas lesbianas por miedo a que lo asociaran con la comunidad LGBT+.