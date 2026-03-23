¿Quién es la esposa de Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans? FOTO

Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, murió el 23 de marzo a los 43 años, luego de luchar contra una dura enfermedad. Tras el fallecimiento del empresario, los usuarios empezaron a buscar sobre su vida personal y sus herederos.

Leonid Radvinsky transformó la industria par adultos con la manera en que decidió llevar OnlyFans, enfocado a contenido exclusivo, luego de que adquirió la plataforma en el 2028.

¿Quién es la esposa de Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans?

La esposa de Leonid Radvinsky se llama Katie Chudnovsky, ella es la presidenta de la Fundación de Investigación Gastrointestinal (GIRF, por sus siglas en inglés) del Centro de Enfermedades Digestivas de la Universidad de Chicago.

En este lugar ella fue la presidenta y miembro de la junta directiva durante unos 12 años.

Además, ella y su esposo formaron parte de los grandes patrocinadores de un programa de subvenciones de 23 millones de dólares para la investigación del cáncer, de acuerdo con el The Wall Street Journal, ellos donaron cerca de 11 millones de dólares para investigación.

Leonid Radvinsky y su esposa Katie Chudnovsky ı Foto: Redes sociales

Se sabe que el matrimonio tuvo cuatro hijos, pero se tiene muy poca información sobre su familia. Pero tras la muerte del empresario un portavoz de OnlyFans pidió respeto a la privacidad de la familia.

Leonid Radvinsky es originario de Ucrania, pero desde niño se mudó a Chicago, en donde se desarrolló. El empresario estudió economía en la Universidad e Northwest.

Desde joven empezó a administrar sitios para adultos, de acuerdo con datos de su biografía, por lo que esa experiencia fue la que le habría dado la visión para transformar la plataforma de OnlyFans enfocándola para el contenido para adultos y generando una nueva forma de la industria que deja millones de dólares.

Leonid era muy celoso de su vida privada, por lo que no tenía redes sociales ni tampoco existen muchas fotos de él o de su familia.