Jean Philippe Cretton reveló a través de sus redes sociales que se encuentra en una relación con una mujer, sorprendiendo a todos ya que desde hace tiempo, el periodista había mantenido relaciones casuales con diversas figuras del espectáculo.

En ese sentido, tras su complicado romance con Pamela Díaz, Jean Philippe Cretton finalmente se ha dado una nueva oportunidad en el amor con la actriz Camila Miguel, con quien aparece abrazado íntimamente en una historia de Instagram donde la etiquetó.

¿Quién es Camila Miguel? La actriz que conquistó a Jean Philippe Cretton ı Foto: Captura de pantalla

La pareja aparece disfrutando de Curanipe, región del Maule, por lo que se sabe que acompañó al animador mientras trabajaba durante el Lollapalooza 2026. Su publicación desató todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores que celebraron el nuevo romance.

“Todas las buenas vibras para ti y tu relación”, “Viva el buen amor”, “Es tan linda la Cami”, “Amor, puro amor para ti”, “Amo, amo, siga brillando”, fueron algunos de los comentarios de Internautas.

¿Quién es la actriz Camila Miguel?

Camila Miguel es una actriz chilena, con una trayectoria que mezcla las artes visuales junto con la actuación. Desde pequeña, mostró interés por el arte, utilizando técnicas como la acuarela con solo 3 años.

La mujer ingresó a estudiar Diseño de ambientes y objetos en la Universidad del Desarrollo, pero más adelante decidió enfocarse en la actuación.

Durante su carrera en cine y televisión, ha participado en la película “Sin Filtro” y teleseries como “Soltera otra vez”, además de trabajar en comerciales y proyectos audiovisuales. Se sabe que también estuvo un tiempo en México.

Se sabe que la mujer tiene 32 años de edad, mientras que Jean Phillipe tiene 41, por lo que hay una diferencia de edad entre ellos de nueve años en total.

En el programa Zona de Estrellas, se comentaron algunos detalles sobre la relación que se está desarrollando recientemente: “Con Camila Miguel están recién comenzando, llevan un par de días conociéndose. Es una joven muy atractiva. Los vieron en backstage", expresaron.

“Ella es artista de tomo y lomo, es bastante tranquila y le gusta la electrónica. Es bien fiestera y artista, pinta al óleo”, comentaron en el programa.