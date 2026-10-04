Galilea Montijo es una de las piezas clave en La Casa de los Famosos México, quien desde el inicio del proyecto ha destacado como la conductora principal del programa de telerrealidad, quien ha sorprendido semana tras semana luciendo deslumbrante ante el público.

Es por su presencia tan impactante que más de una persona ha mostrado curiosidad por saber cuál es el sueldo de la presentadora mexicana, pues se presume que tanto los conductores como los participantes del programa, reciben cantidades jugosas por su participación.

Galilea devela los porcentajes, está súper cerrado entre el primero y el segundo lugar. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/HyxusiJdUS — Julio Núñez (@julioamx) October 5, 2026

¿Cuanto gana Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México?

A través del teimpo se ha especulado sobre diferentes cantidades, pero cabe destacar que no se sabe con exactitud cuál es el sueldo fijo de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México.

Según medios especializados como Ella+e e Infobae México, la conductora Galilea Montijo recibe casi 200 mil pesos mexicanos al ser la cara principal del reality show.

Se dice que además, por ser parte del elenco del programa matutino Hoy, uno de los programas más destacados de la televisión mexicana, la mujer recibe alrededor de 5 mil dólares más. Todo esto se considera por semana.

“Llevo veintitantos años trabajando sin parar. Lo mucho o poco que tengo ha sido gracias a mi trabajo y, por supuesto, a Televisa que me ha dado trabajo. Ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido darle a mi familia”, ha dicho ella en el pasado.

En ese sentido, se estina que podría ganar unos 40 mil dólares al mes. Las cifras no han sido confirmadas por la famosa, quien además gastaría semana tras semana en mantener su imagen y en su stylist que le ofrece atuendos de impacto en cada gala.

Se estima que el patrimonio total de Galilea Montijo asciende a 8 millones de dólares, lo que equivale a más de 141 millones de pesos mexicanos, según portales como Celebrity Net Worth.

Lo más probable es que en las próximas temporadas sigamos viendo a Galilea como el rostro principal de La Casa de los Famosos México, al ser una de las presentadoras más queridas de la televisión nacional.

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