La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas.

De acuerdo con medios locales, el organismo judicial concluyó que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar los hechos denunciados, ocurridos supuestamente en propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas entre enero y octubre de 2021.

Archivan denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual, ¿ahora qué sigue?

Las acusaciones contra Julio Iglesias causaron fuerte impacto en el mundo del espectáculo, pues se trataba de un asunto grave en el que estaba envuelto una de las figuras más reconocidas de la música en español.

Sin embargo, tras varias semanas de diligencias, la Fiscalía determinó que no existen vínculos suficientes con España para que la Audiencia Nacional pueda asumir la investigación. “La totalidad de los presuntos delitos habrían tenido lugar fuera del territorio español y ni las denunciantes ni los denunciados residen en España”, se señala en el decreto, según El Economista España.

Julio Iglesias responde a graves acusaciones ı Foto: Cuartoscuro

¿Cómo se realizó la denuncia contra Julio Iglesias?

La denuncia contra Julio Iglesias fue presentada por las abogadas de la organización Women’s Link Worldwide, en representación de dos extrabajadoras del cantante. Ellas atribuyeron a Iglesias y a otras dos personas —de nacionalidad brasileña y colombiana— la comisión de diversos delitos en residencias del artista.

Durante los días 21 y 22 de enero de 2026, las denunciantes declararon de forma remota en calidad de testigos protegidos, con identidad reservada y documentación sensible incorporada al expediente.

La Fiscalía archiva el caso, ¿qué sigue?

Sobre el caso de Iglesias, el Ministerio Fiscal subrayó que no consta que los investigados se encuentren actualmente en territorio español ni que exista una solicitud de extradición cuya denegación pudiera activar la competencia de los tribunales nacionales.

Además, recordó que, tras la reforma de 2014, la jurisdicción universal española se aplica de manera restrictiva y requiere vínculos relevantes con España. “No concurren los requisitos del principio de territorialidad, ni del principio de personalidad activa, ni tampoco las conexiones materiales exigidas para activar la jurisdicción universal”, concluye el documento citado.

Además, se señala que los hechos deben ser investigados, en su caso, por las autoridades de los países donde supuestamente se produjeron. Se invitó a las denunciantes a acudir a otros órganos judiciales.

No queda más que esperar si las mujeres que denunciaron a Julio Iglesias continuarán el proceso con las autoridades de República Dominicana y Bahamas, donde aseguran que sucedieron los abusos.