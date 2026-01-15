Ana María Alvarado recuerda cuando Julio Iglesias le hizo una indecorosa propuesta

La periodista mexicana Ana María Alvarado sorprendió recientemente al público al relatar un episodio incómodo que vivió con el cantante español Julio Iglesias.

La periodista recordó que el intérprete de “Me olvidé de vivir” le hizo una propuesta indecorosa después de una entrevista, lo que la dejó desconcertada. Según su testimonio, el famoso intentó seducirla con comentarios fuera de lugar.

El tema surge luego de que se difundieran los testimonios de dos exempleadas que sufrieron abuso a manos del cantante.

Durante una emisión reciente Sale El Sol, los conductores retomaron las acusaciones contra Julio Iglesias por abuso sexual.

Ana María Alvarado, presentadora del programa, aprovechó para comentar el episodio de acoso que sufrió durante una entrevista con el famoso intérprete.

Recordó que la disquera tomaba a los reporteros una fotografía al finalizar el encuentro de trabajo, por lo que, tras entrevistar a Julio Iglesias, el famoso le dijo que se sentara en sus piernas para el retrato; ella aseguró que se negó a hacerlo.

“A mí así me lo dijo, antes no había celulares. La disquera te tomaba una fotografía cuando entrevistabas a los muy famosos, él estaba sentado y yo me puse parada a lado de él y me dijo: ‘siéntate para la foto’ y yo le dije ‘claro que no’ y me dijo: ‘¿Pero por qué no? Siéntate’. Y nadie lo veía mal, nadie decía nada. Él se tomaba ese tipo de atribuciones y todo mundo lo veía normal“, recordó Ana María Alvarado con disgusto.

Del mismo modo, la conductora retomó las declaraciones que hizo el mánager de Julio Iglesias sobre las acusaciones de abuso en contra del famoso, en las que no le encuentra nada malo a su comportamiento. “Pues lo que dijo el mánager ayer: ‘Hay que conocer a Julio Iglesias, él es besucón, abrazador, amoroso’. Lo toman como algo normal", explicó Ana María.

Este relato se suma a otros testimonios de mujeres que, a lo largo de los años, han señalado comportamientos inapropiados de Julio Iglesias. Además, en los últimos días han circulado nuevamente varios videos en los que se ve al cantante abrazando y besando a distintas conductoras de televisión, actrices y reporteras.

Julio Iglesias es investigado por presunto abuso

Actualmente Julio Iglesias enfrenta un proceso legal en España tras las denuncias de dos exempleadas domésticas que trabajaron en sus residencias del Caribe y España entre 2022 y 2023. Ambas mujeres lo acusan de abuso sexual, agresiones físicas y humillaciones durante su tiempo de servicio.

Los testimonios señalan que eran sometidas a situaciones de vulnerabilidad, incluyendo aislamiento y consumo forzado de alcohol, para luego ser objeto de propuestas sexuales y actos violentos a manos del cantante. La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación para recopilar pruebas.