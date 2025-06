Daniela Castro arremete contra Ana María Alvarado tras ser acusada de ser bully: ‘Eras tremenda y mala’ | VIDEO

Daniela Castro arremetió contra Ana María Alvarado, al recordar la vez que la periodista habló de como la actriz la habría hecho bullying cuando ambas estudiaban en la misma escuela.

Fue semanas atrás que surgieron las polémicas declaraciones de Ana María Alvarado, cuando se dio a conocer que Danka, la hija de Daniela Castro, había sufrido acoso escolar. En su momento, la conductora en Sale el Sol, se dijo satisfecha de que eso le haya sucedido a la hija de la actriz.

Daniela Castro arremete contra Ana María Alvarado

Fue en la reciente entrevista de la artista con Yordi Rosado que no dudó en arremeter fuertemente en contra de la celebridad, a quien llamó una “pseudoperiodista” y negó la versión de la comunicadora sobre que la molestara en la escuela.

“Yo no sabía que los periodistas, pseudoperiodistas también eran bulleadores. Tú, Ana María Alvarado, que dijiste que iba contigo en la escuela, entré después que tú, yo no tenía nada que ver con tu grupo y dijiste que qué bueno que le había pasado eso a mi hija porque yo te bulleaba, yo ni caso te hacia porque no eras parte de mi grupo de amigas”, comenzó.

Después, Castro añadió: “Tú sí eras tremenda y eras mala. Entonces te voy a pedir solo un favor: no te vuelvas a meter con mi hija, ni conmigo”, sentenció, señalando a la periodista de usar el morbo para vender al decirle: “Tienes que sacar rayos y centellas de tu boca para que tengas un poquito de rating, pero conmigo no te metas”.

Ana María Alvarado reacciona

En un reciente video de YouTube, la comunicadora habló respecto a las recientes declaraciones de Daniela Castro, señalando principalmente que la haya llamado ‘pseudoperiodista’, una palabra que asegura, se usa para tratar de desprestigiar a una comunicadora.

En el minuto 13:30 de su programa de YouTube, la comunicadora expresa que Daniela “no escuchó bien lo que dijo” sobre su hija y el bullying. “Jamás me metería con su hija y jamás dije que qué bueno que habían molestado a su hija en la escuela”, negó.

Después de dar un contexto de lo que dijo la hija de la actriz, señaló de nuevo que “nunca dijo eso en el video” y que solo dijo “qué curioso que ahora le pasó a su hija”, pues Alvarado asegura que la actriz molestaba a gente en la escuela.

“Creo que ni se acuerda. Ni se ha de acordar de mi porque ella estaba en plena fama y fue un año nada más que entró un año en la escuela en la que estaba”, indicó.

En ese sentido, Ana María Alvarado señaló que Daniela Castro “está mintiendo” al llamarla “tremenda y mala”, pues destaca que ni siquiera debe de acordarse sobre cómo era la dinámica en su escuela. Sin embargo, la periodista destacó que la actriz sí era bully.