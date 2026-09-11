Chiapas baja 64% homicidios tras reforzamiento de estrategia de seguridad de CSP

La Mañanera de CSP se realizó este viernes desde Chiapas.

Chiapas registra su promedio más bajo de homicidios dolosos desde 2015 y reporta miles de detenciones, armas y toneladas de droga aseguradas, mediante operativos conjuntos.

Chiapas registró en agosto de 2026 el promedio diario de homicidios dolosos más bajo desde 2015, al ubicarse en 0.9 casos, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbau, realizadas desde Chiapas.

De acuerdo con los datos presentados, el promedio diario pasó de 2.5 homicidios en diciembre de 2024, cuando inició la administración de Eduardo Ramírez Aguilar, a 0.9 en agosto de este año, una reducción de 64 por ciento.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

“Este 2026 es el año con menor número de homicidios dolosos desde 2015”, afirmó Figueroa Franco.

La funcionaria también reportó una reducción de 44 por ciento en los delitos de alto impacto y de 68 por ciento en el robo de vehículos, cuyo promedio diario pasó de 4.1 a 1.3 casos.

Los resultados fueron dados a conocer durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Tuxtla Gutiérrez, donde participaron integrantes del gabinete de seguridad federal y el gobernador Eduardo Ramírez para exponer los avances de la estrategia implementada en la entidad.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 9 mil 900 personas por delitos de alto impacto.

En ese periodo también fueron aseguradas mil 545 armas de fuego, 97 mil 400 cartuchos y más de 18 toneladas de droga. Además, se inhabilitaron tres laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetamina.

“Chiapas es un estado prioritario para la seguridad del país”, señaló Harfuch, quien destacó la frontera con Guatemala, la salida al Pacífico y las rutas terrestres y marítimas como factores que requieren presencia permanente, inteligencia e investigación.

El funcionario reconoció la coordinación con Eduardo Ramírez y señaló que las autoridades federales y estatales realizan operaciones conjuntas de manera cotidiana.

En la costa chiapaneca, la Secretaría de Marina aseguró 3.7 toneladas de cocaína y 2 mil 450 litros de combustible en tres operaciones realizadas entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre. En estas acciones fueron detenidas 13 personas y rescatados dos tripulantes.

García Harfuch destacó además el fortalecimiento de la policía estatal, con un aumento salarial de 55 por ciento, 50 vehículos blindados, tres helicópteros, mil 200 patrullas y 800 elementos de fuerzas especiales.

Por su parte, Eduardo Ramírez atribuyó los avances a la coordinación entre las instituciones y destacó la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y una subsecretaría de inteligencia.

“Somos un solo equipo. Nos coordinamos y cooperamos, pero lo fundamental es que haya confianza”, afirmó.

El Gobernador reconoció que el feminicidio continúa como uno de los principales retos de la entidad. “El delito de feminicidio no es una buena noticia para Chiapas ni duele mucho y vamos a trabajar en eso”, sostuvo.

Ramírez aseguró finalmente que durante los últimos 17 meses no se han registrado asaltos en carreteras y que la estrategia de seguridad continuará mediante operativos coordinados entre las autoridades federales y estatales.

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FGR