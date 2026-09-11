CSP rechaza intromisión del Ejecutivo en el INE tras presencia de Rosa Icela Rodríguez en arranque electoral

Esta mañana la Presidenta y la titular de Segob estuvieron en Chiapas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el acto de inicio del proceso electoral de 2027 en el Instituto Nacional Electoral (INE) represente una intromisión del organismo, y pidió al explicar públicamente una serie de decisiones que, advirtió, han generado dudas sobre la próxima elección.

Claudia Sheinbaum sostuvo que Rosa Icela Rodríguez acudió al acto protocolario por invitación del propio INE y que representantes de los distintos poderes fueron convocados al arranque del proceso.

“No tiene nada que ver con un asunto de intromisión del Ejecutivo en un organismo autónomo”, afirmó.

Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaria de Gobernación asistió en representación del Ejecutivo.

Claudia Sheinbaum también cuestionó la solicitud presupuestal del INE para 2027, al considerar excesivo que el organismo pretenda disponer de más de 40 mil millones de pesos.

Recordó que inicialmente se planteó una petición de alrededor de 47 mil millones y sostuvo que, tomando como referencia el gasto de 2024 y actualizándolo con la inflación de los tres años siguientes, el monto debería ubicarse cerca de los 37 mil millones de pesos.

“Desde mi perspectiva, pues debería de ser lo que se destinó en el 24 más la inflación, porque no hay nada nuevo en todo ello”, sostuvo.

Claudia Sheinbaum también puso en duda que el INE haya contemplado recursos relacionados con una eventual revocación de mandato, pues, explicó, constitucionalmente no podría realizarse en 2027.

“La revocación de mandato, si se solicita, tiene que ser un año después de la elección. Entonces, de la elección federal, en todo caso, sería en el 2028”, dijo.

Otro punto que exigió aclarar es una modificación a los lineamientos relacionados con la validez de las “boletas planchadas”.

Claudia Sheinbaum señaló que existe confusión sobre los alcances de la resolución y pidió al instituto explicar exactamente qué cambió.

“Sería muy bueno que el INE aclarara exactamente qué cambio en el lineamiento se hizo porque hasta ahora, pues hay cierta confusión”, señaló.

Claudia Sheinbaum también cuestionó el cambio de cOlor institucional, del rosa al violeta.

“No tengo información de cuál fue el argumento para cambiar el color del INE”, reconoció.

Ante ello, hizo una “muy respetuosa sugerencia” a los consejeros electorales para que ofrezcan una conferencia de prensa y despejen las dudas antes de que avance el proceso electoral.

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FGR