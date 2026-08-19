Buscan actualizar Alerta de Violencia de Género tras más de una década sin renovar su reglamento

Tras una década sin una actualización integral, la Secretaría de las Mujeres inició un proceso de diálogo con mexicanas de distintas regiones para revisar el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, particularmente las disposiciones que regulan la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

El objetivo, dijo la Secretaria de las Mujeres, es actualizar un mecanismo que actualmente contempla 26 Alertas de Género declaradas en 23 entidades federativas, así como corregir brechas operativas y procedimientos que, de acuerdo con la dependencia, han quedado rebasados frente a las nuevas necesidades para prevenir y atender las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes.

El Reglamento de la Ley General de Acceso fue publicado originalmente en 2008 y su última modificación ocurrió en 2014. Desde entonces, la Ley General de Acceso ha sido objeto de más de 20 reformas, por lo que la Secretaría de las Mujeres considera necesario armonizar el reglamento con el marco jurídico vigente.

Este 21 de agosto se presentarán los resultados de la encuesta realizada en los nueve municipios con declaratoria de Alerta por Violencia de Género, así como propuestas de mejora.



📍 Auditorio del IIEPA-IMA de la UAGro



🕛 12:00 horas#GuerreroSeTransforma pic.twitter.com/JnuHu6JugD — Secretaría General de Gobierno (@SGG_Gro) August 19, 2026

Durante el primer Diálogo Participativo para la Actualización y Fortalecimiento del Reglamento, representantes de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM) de las alertas declaradas en Michoacán, Puebla, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala y Guerrero analizaron las disposiciones que actualmente regulan este mecanismo.

Al encuentro también acudieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos de derechos humanos y autoridades relacionadas con seguridad y justicia.

La discusión se concentró en los artículos 30 a 38 Bis del reglamento vigente, con la intención de construir una propuesta que posteriormente pueda ser revisada y enriquecida en otras regiones del país.

Durante el acto protocolario, Enna Paloma Ayala Sierra, directora general de Políticas de Acceso a una Vida Libre de Violencias, dio lectura al mensaje de la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, quien planteó que la revisión debe partir de una transformación en la manera de entender las alertas.

“La Alerta de Violencia de Género no debe entenderse únicamente como un procedimiento administrativo o como una sucesión de informes y reuniones. Es fundamentalmente un mecanismo de Estado que tiene sentido cuando permite que distintas instituciones y distintos órganos del gobierno reconozcan un problema común y construyan respuestas comunes”, señaló.

La funcionaria también llamó a modificar la manera en que se evalúan las medidas implementadas en las entidades donde existe una alerta.

“Debemos avanzar para que la evaluación de las medidas no se limite a verificar si una actividad fue organizada, sino que podamos preguntarnos si esa actividad produjo cambios, si disminuyó riesgos, si fortaleció capacidades institucionales y si contribuyó a transformar las condiciones de género que viven las mujeres”, afirmó.

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MSL