Secretaría de las Mujeres reitera acompañamiento

LA SECRETARÍA de las Mujeres informó que mantiene a disposición de la doctora María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez, los servicios de atención integral, asesoría jurídica, acompañamiento psicosocial y demás mecanismos de apoyo institucional que brinda la dependencia, en caso de que ella decida hacer uso de ellos, y que cualquier atención se brindará con pleno respeto a la voluntad, autonomía y dignidad.

“La Secretaría de las Mujeres reitera que mantendrá a disposición de la doctora María Felicia Jiménez los servicios de atención integral, asesoría, acompañamiento psicosocial y demás mecanismos de apoyo institucional, en caso de que así lo solicite, siempre con pleno respeto a su voluntad, autonomía y dignidad”, señaló.

En un comunicado, la dependencia reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y con la atención de quienes enfrentan cualquier tipo de violencia.

La secretaría indicó que los servicios que ofrece se proporcionan bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, garantizando un trato digno, libre de discriminación y de cualquier forma de revictimización.

Asimismo, subrayó que continuará brindando mecanismos de apoyo y atención a las mujeres que así lo requieran, en cumplimiento de su responsabilidad institucional para garantizar el acceso a servicios especializados y la protección de sus derechos.

Las declaraciones surgen luego de que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), recibió el perdón de su esposa en el proceso por presuntos delitos de violencia familiar y violencia vicaria. Sin embargo, la jueza del caso aclaró que el procedimiento penal no concluye, ya que ambos delitos se persiguen de oficio conforme a la legislación vigente.