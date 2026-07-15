Bicentenario de Relaciones Diplomáticas México - Francia es celebrado con billete de Sorteo Mayor de Lotenal

En la imagen, el Secretario de Relaciones exteriores y la directora general de la Lotería Nacional.

En el marco del Día Nacional de Francia y con el objetivo de celebrar el vínculo de amistad y cooperación bilateral que ambas naciones han construido a lo largo de dos siglos, se presentó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4023 dedicado al Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Francia, acto que fue encabezado por el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco; la Embajadora Delphine Borione, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón.

En su intervención, el Secretario Roberto Velasco mencionó que el Bicentenario no es solamente una celebración del pasado sino una invitación a renovar una amistad fundada en valores compartidos y en una confianza que ha sabido superar las pruebas del tiempo.

Recordó las palabras del escritor Octavio Paz, quien vivió en París entre 1945 y 1951 y describió aquellos años como la experiencia de habitar “una patria sin pasaporte”, donde dos pueblos pertenecen a un mismo mundo sin renunciar a lo propio. Asimismo, expresó su confianza en que los próximos años de la relación entre México y Francia serán tan fecundos como los 200 que hoy se celebran, y reiteró su reconocimiento al pueblo y al gobierno de Francia.

En su mensaje, la Embajadora de la República Francesa en México, Delphine Borione, expresó que este billete es testimonio de la relación de amistad y de confianza entre Francia y México.

“Francia ama a México y este año celebramos dos siglos de relaciones tejidas por nuestros pueblos, por intelectuales, artistas, científicos y empresarios siempre con amistad y admiración recíprocas”, precisó Delphine Borione.

Durante el saludo a la comunidad francesa, cuerpo diplomático y autoridades mexicanas presentes, Olivia Salomón destacó que para Lotería Nacional es un privilegio que esta develación se realice en el marco de la Fiesta Nacional de Francia y agradeció la apertura de este espacio en una fecha tan significativa para el pueblo francés, “presentar aquí este billete da un sentido más especial al Bicentenario y simboliza la cercanía, la confianza y la voluntad de seguir fortaleciendo los lazos entre nuestras naciones”.

Olivia Salomón sostuvo que esta historia compartida cobra una nueva expresión mediante esta colaboración y convierte a este billete en un símbolo de amistad, memoria y futuro compartido. Agregó además que esta emisión reúne algunos de los sitios más representativos de Francia, como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y la Catedral de Notre-Dame, mismos que recorrerán todo México y llegarán a millones de mexicanas y mexicanos.

La titular de Lotería Nacional agregó que en el gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, se refleja el compromiso de México con una política exterior humanista que defiende con firmeza nuestra soberanía, promueve el respeto entre las naciones y fortalece la cooperación para generar bienestar compartido.

“Hoy no sólo celebramos doscientos años de relaciones diplomáticas, celebramos una amistad que ha sabido trascender generaciones, acercar a nuestros pueblos, enriquecer el intercambio de ideas y fortalecer una relación que mira al futuro con optimismo y cooperación”, precisó Olivia Salomón.

El sorteo que celebra lazos culturales, económicos y sociales entre dos naciones

La directora Olivia Salomón dio a conocer que el Sorteo Mayor No. 4023 se realizará el martes 4 de agosto de 2026; cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos. Los tres millones 600 mil cachitos emitidos recorrán México llevando consigo no sólo la esperanza de un premio, también el mensaje de una amistad que, después de dos siglos, sigue construyendo futuro entre Francia y México. Estarán disponibles con la fuerza de ventas: vendedores de billetes, en puntos autorizados y en miloteria.mx. El sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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FGR