Frente a convulsión extranjera, México y Panamá afianzan plan comercial, destacan presidentes CSP y José Raúl Mulino

Ante las alteraciones económicas y geopolíticas que ha sufrido el orden global, principalmente por las decisiones tomadas por Estados Unidos, México y Panamá afianzaron su cooperación estratégica en materia comercial y conectividad, pero sobre todo refrendaron su coincidencia por la defensa del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, sobre el que la unión americana mantiene en la mira.

Este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, con quien sostuvo una reunión por alrededor de hora y media, tras la cual ofrecieron un mensaje a medios en el que expresaron diversas coincidencias por mantener y fortalecer la relación bilateral.

Mulino agradeció a la mandataria mexicana por respaldar la soberanía de su país y del Canal, al que se refirió como una herramienta neutral para el comercio del mundo, razón por la que además reiteró el llamado a que otras naciones se sumen al protocolo de neutralidad, ante la incertidumbre provocada por las vicisitudes internacionales.

“Los tiempos actuales demuestran como se lo he comentado a la señora presidenta, que este tipo de instrumentos protegen ante la incertidumbre y resguardan patrimonios que no solamente pertenecen al Estado en donde están clavados, sino al servicio del mundo, de la cadena de suministro internacional. En la actualidad, en el pleno siglo XXI y habiendo tenido tantas y tantas lecciones, aún el mundo no ha logrado imponer el derecho internacional y el multilateralismo. Lo que genera una profunda diferencia entre naciones, una profundización de las asimetrías”, comentó.

Sheinbaum Pardo secundó la postura del panameño, al sostener que se debe fortalecer la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, para fortalecer el diálogo, concertación y cooperación entre los países.

“Como se lo manifesté en la reunión bilateral que tuvimos, apoyamos el protocolo de neutralidad del Canal de Panamá. Panamá y México son dos naciones profundamente hermanadas por la historia, la cultura y una visión común sobre el papel que debe de desempeñar América Latina y el Caribe en el mundo. Compartimos la convicción de que los grandes desafíos de nuestro tiempo sólo pueden enfrentarse mediante la colaboración, el entendimiento y el fortalecimiento de nuestras soberanías y nuestras instituciones”, refrendó.

En materia bilateral, Mulino comentó que en medio del crecimiento proyectado para su país al 4 por ciento para este año, ya hay 190 empresas operando en su nación, de las que únicamente dos son mexicanas, por lo que dijo esperar que esto incremente en “los próximos tiempos”.

Al externar un reconocimiento al Gobierno de México por el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, adelantó que trabaja en una reunión para robustecer la integración regional que lleve a frenar el crecimiento de las “mercaderías” la violencia y recursos del narcotráfico.

“Pueden contar con Panamá, una nación hermana. Conmigo, señora Presidenta, tiene un amigo nuevo en lo personal, como presidente, para lo que podamos trabajar y para lo que usted necesite desde Panamá, ahí está el presidente Mulino, su amigo, para echar para adelante lo que tengamos que hacer”, dijo.

En tanto, Sheinbaum Pardo agradeció a Panamá por el la cooperación para erradicar el gusano barrenador del ganado, plaga que llegó a México desde 2024. Particularmente reconoció la colaboración para poner a trabajar la planta de moscas estériles con las que se busca erradicar el problema.

Subrayó el reconocimiento a Panamá por su papel estratégico para el comercio regional e internacional.

“Vivimos un momento en el que el mundo enfrenta profundas transformaciones económicas y geopolíticas. En este contexto, la cooperación entre nuestros países adquiere una importancia renovada. Nuestra región tiene la capacidad de convertirse en un espacio de crecimiento, innovación y prosperidad compartida, siempre que privilegiemos el diálogo, la complementariedad y el respeto a la soberanía de nuestras naciones”, dijo.

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FGR