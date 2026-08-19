Marina rescata a 2 pescadores que tenían 5 días a la deriva sobre una hielera en Chiapas

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) coordinaron la localización de la embarcación en el Océano Pacífico.

Dos pescadores mexicanos fueron rescatados con vida por la Armada de México tras pasar cinco días a la deriva en el Océano Pacífico, a más de 240 kilómetros de la costa de Chiapas. Los hombres, de 53 y 32 años, sobrevivieron aferrados a una hielera, en una historia que destaca la resiliencia humana y la eficacia de los operativos de búsqueda y rescate en aguas nacionales.

La operación de salvamento, coordinada por la Secretaría de Marina (SEMAR) a través de la Vigésima Segunda Zona Naval con sede en Puerto Chiapas, se activó tras una llamada de auxilio de una cooperativa pesquera. Esta alertó sobre la desaparición de los tripulantes de la embarcación “Camaronera”, con quienes se tuvo el último contacto el pasado 14 de agosto.

Para la búsqueda, la Armada de México desplegó un operativo robusto que incluyó unidades de superficie y aéreas, aplicando el concepto “trinomio” (buque-interceptora-aeronave). Esta estrategia permitió ampliar significativamente el área de rastreo, logrando localizar a los pescadores a aproximadamente 240.76 kilómetros mar adentro, frente a las costas chiapanecas.

Una Patrulla Oceánica se aproximó al punto y realizó las maniobras necesarias para poner a salvo a los náufragos. Personal de sanidad naval les brindó una primera valoración médica a bordo. Posteriormente, fueron trasladados vía aérea en helicóptero hasta puerto, donde recibieron atención médica especializada y finalmente se reunieron con sus familiares, quienes esperaban con angustia.

Este rescate subraya la importancia de la labor de la Secretaría de Marina en la protección de la vida en el mar. “La Secretaría de Marina refrenda su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida humana en la mar y de brindar apoyo a quienes se encuentren en situación de peligro en aguas nacionales”, se destacó en un comunicado oficial, reafirmando su vocación de servicio.

Casos como este resaltan los riesgos inherentes a la actividad pesquera en México y la vital necesidad de contar con una fuerza naval preparada para responder a emergencias. La geografía marítima del país, con extensas costas en el Pacífico y el Golfo de México, demanda una vigilancia y capacidad de respuesta constante.

La Secretaría de Marina recuerda a la población que, para cualquier emergencia en el mar, está disponible el número telefónico 800 MARINA 1 (800 627462 1), un recurso fundamental para la seguridad de quienes navegan o trabajan en las aguas mexicanas.

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JVR