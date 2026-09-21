‘Hay que serenarse, no es asunto personal’, llama CSP a inconformes por definiciones de Morena

Ante las fricciones y el descontento desencadenado por las definiciones que Morena ha hecho de sus eventuales candidatos a las gubernaturas en la elección de 2027, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que los inconformes se “serenen” porque las decisiones no son un asunto personal.

A raíz de las designaciones de los coordinadores que el partido guinda anunció en semanas previas, surgieron cuestionamientos y disgustos dentro de Morena y los partidos aliados, principalmente el PT, que han expresado sentirse desplazados o desconsiderados al interior del movimiento.

Ante ello, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que estos procesos siempre causan inconformes a quienes no resultan seleccionados, por lo que mencionó que estas decisiones no se basan en las personas, sino en el proyecto de transformación que busca concretar el movimiento.

“Siempre es muy complejo… Porque siempre va a haber gente que pues hubiera querido quedar como coordinador y no queda. Entonces, eh Eh, siempre va a haber algún descontento del que no quedó. Entonces, hay que serenarse y no es un tema personal; lo más importante es un proyecto en todos los partidos políticos. No debería ser temas personales, sino un proyecto y lo que se pone a discusión en una elección más allá de las personas, pues son los proyectos”, recalcó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en conferencia de prensa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo hincapié en que estas definiciones se basan en las encuestas, de las cuales espera que se den a conocer los resultados, según lo definan la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, a quienes reconoció por su trabajo.

“Es un equipo muy profesional y pienso que Ariadna y Citlalli hacen un buen trabajo. Ahora, por un lado. Y en su momento pues tendrán que abrir todas las encuestas. Ya decidirán cuándo”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Sostuvo confianza en el trabajo que el partido realizó y en el cual, aseguró, no ha intervenido de alguna manera.

“Yo confío en el trabajo que se está haciendo. Es más, yo ni me meto. Yo no estoy pendiente de quién encuestó y cómo encuestaron”, comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

No obstante, comentó que hay casos en donde se recurre a encuestas que se prestan a alterar los resultados para favorecer a personas que realmente no cuentan con mucho apoyo.

“Y luego ¿quién encuesta?, porque luego también las encuestadoras se pueden prestar algunas que no tengan mucha reputación, pues a recibir apoyo de un lado, de otro lado y falsificar. Una encuesta tiene que definirse científicamente. ¿Dónde se encuesta? ¿Cómo se encuesta? ¿Quién se encuesta? ¿Cuántas encuestas? ¿Cómo preguntas? O sea, es eh no es trivial la definición de cómo se hace la encuesta”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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