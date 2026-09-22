En lo general

Diputados aprueban reforma de nacionalidad única para candidatos a presidencia y gubernaturas

Deriva de una iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum

Sesión en la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.
Sesión en la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa. Foto: Cuartoscuro
Por:
Claudia Arellano

Con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la reforma de nacionalidad única para personas candidatas a gubernaturas y la Presidencia de la República.

Tras su aprobación en lo general, el Pleno inició la discusión de la iniciativa en lo particular para reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

La propuesta, presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estipula que para desempeñarse como titular del Poder Ejecutivo, gubernatura y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se deberá ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.

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Además, quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática.

La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política, así como las constituciones de las entidades federativas y de la Ciudad de México, según sea el caso.

En sus transitorios, el dictamen plantea que estas adecuaciones normativas serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028, y no incluye a quienes se encuentren en ejercicio de los cargos a que este se refiere, a la fecha de su entrada en vigor.

Asimismo, indica que el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

El pasado 9 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que prohibir la doble nacionalidad no atenta en contra de los derechos políticos de los ciudadanos.

“No se le está quitando ningún derecho a los ciudadanos. Un mexicano puede tener dos o tres nacionalidades si en otro país se lo aprueban, (...) pero si quieren ser Presidentes de México, pues tienen que renunciar a la otra nacionalidad, ¿por qué?, porque solamente deben jurar a la bandera de México", argumentó durante su conferencia matutina.

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cehr

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