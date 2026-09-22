Diputados aprueban reforma de nacionalidad única para candidatos a presidencia y gubernaturas

Sesión en la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

Con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la reforma de nacionalidad única para personas candidatas a gubernaturas y la Presidencia de la República.

Tras su aprobación en lo general, el Pleno inició la discusión de la iniciativa en lo particular para reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

La propuesta, presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estipula que para desempeñarse como titular del Poder Ejecutivo, gubernatura y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se deberá ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley.

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Además, quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática.

La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política, así como las constituciones de las entidades federativas y de la Ciudad de México, según sea el caso.

En sus transitorios, el dictamen plantea que estas adecuaciones normativas serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028, y no incluye a quienes se encuentren en ejercicio de los cargos a que este se refiere, a la fecha de su entrada en vigor.

Asimismo, indica que el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

El pasado 9 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que prohibir la doble nacionalidad no atenta en contra de los derechos políticos de los ciudadanos.

“No se le está quitando ningún derecho a los ciudadanos. Un mexicano puede tener dos o tres nacionalidades si en otro país se lo aprueban, (...) pero si quieren ser Presidentes de México, pues tienen que renunciar a la otra nacionalidad, ¿por qué?, porque solamente deben jurar a la bandera de México", argumentó durante su conferencia matutina.

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cehr