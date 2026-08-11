Gobernador enrarece percance de senadora

ASPECTO de la camioneta volcada el viernes pasado, en la que iban colaboradores.

Al calor de la competencia política en Zacatecas, el gobernador David Monreal enrareció el ambiente preelectoral, al poner en duda y calificar como “politiquería” el origen del accidente vehicular que el viernes pasado tuvo el equipo de la senadora petista Geovanna Bañuelos, aspirante a la gubernatura, que ella misma denunció como un percance “provocado”.

“Se debe actuar con responsabilidad, porque ni siquiera acuden a la instancia (fiscalía) y es pura politiquería”, aseguró el mandatario morenista.

El Dato: LA LEGISLADORA y su equipo dijeron que solicitarán la intervención de las secretarías de Gobernación y de Seguridad para que haya una indagatoria a fondo sobre el caso.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila aseguró que, por la “relevancia” del caso, pidió a la fiscalía una tarjeta informativa respecto al accidente y destacó que, hasta la mañana del lunes, no existía denuncia alguna.

Añadió que, de acuerdo con el sargento segundo de la Guardia Nacional, Ismael Sánchez, se trató de un “hecho de tránsito tipo salida del camino, sin que interviniera una tercera persona”.

“Por eso yo decía ayer (domingo) que se actúe con responsabilidad, porque ni siquiera acuden a la instancia y pura politiquería, que sea el perito, pero que se advierte hasta ahorita que fue la imprudencia y la irresponsabilidad, porque se intuye alta velocidad. Ni en la carretera ni en el vehículo hay indicios de nada, por eso deben ser más serios”, dijo.

“En la seguridad no se puede frivolizar y politiquean mucho; están ávidos de protagonismo; les gana la ambición desmedida; se ven hasta mezquinos. No se ve bien aquella persona que desea el mal a sus semejantes y lo que yo exprese, porque así se aprecia frente a la especulación. Ellos dicen que es un atentado, pero hay gente que dice que eso no suena ni a autoatentado”, dijo.

Por su parte, en conferencia de prensa, la legisladora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, pidió agotar una investigación formal y reservada sobre el accidente automovilístico.

El fiscal general de Justicia de la entidad, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que, de acuerdo con los dictámenes realizados, “se trató de un accidente vehicular” la volcadura de la camioneta en la que viajaba el equipo de la senadora, ocurrida el viernes pasado en la carretera federal 23.

“La fiscalía cuenta con un expediente que se está integrando. Tenemos dictámenes que ya son concluyentes, realizados por personal especializado en criminalística de campo y tránsito terrestre, los cuales concluyen que se trata de un accidente vehicular”, declaró.

Como parte de las indagatorias, detalló, se realizaron diligencias como la inspección del lugar, entrevistas con el delegado de la Policía Vial y con elementos de la Policía Municipal de Tlaltenango, así como dictámenes de tránsito y criminalística de campo.

Camacho Osnaya informó que, tras mantener comunicación con el conductor de la camioneta, éste señaló que “una motocicleta que venía manejando de manera imprudente, incluso zigzagueando, fue la que invadió el carril”, lo que habría provocado que la Suburban blanca saliera del camino y volcara.

El funcionario estatal descartó la participación de otro vehículo en el accidente, al señalar que la camioneta siniestrada “no muestra algún daño, no hay fricción con otro vehículo, que hayan chocado entre sí, y los rastros de desplazamiento sólo involucran un vehículo, que es el que volcó”.