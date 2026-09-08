Fallece estudiante de la UASLP tras caer de edificio en Facultad de Ingeniería

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó el fallecimiento de un estudiante ocurrido la mañana del martes 8 de septiembre dentro de las instalaciones de la Zona Universitaria Poniente, hecho que provocó la suspensión de actividades y el desalojo de alumnos de la Facultad de Ingeniería.

De acuerdo con reportes difundidos durante la jornada, el estudiante cayó desde un edificio de dicha facultad. Tras el hecho, personal universitario activó los protocolos correspondientes y solicitó la intervención de las autoridades para realizar las diligencias de ley.

En un comunicado, la casa de estudios confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares, amistades y compañeros del joven.

“Desde el primer momento se dio aviso a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley, con quienes esta institución colabora plenamente a fin de dar esclarecimiento a los hechos”, señaló la UASLP.

Sin hacerle tanto al pendejo, esta mañana se avienta de la torre y muere estudiante de la facultad de ingeniería de la Universidad Autonoma de SLP. #PandaNews pic.twitter.com/FEW93hPz6P — Panda del Amor (@PandadelAmorXXI) September 8, 2026

UASLP entrega videos a la Fiscalía para esclarecer el caso

Autoridades de la universidad informaron que pondrán a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí las grabaciones de las cámaras de videovigilancia que podrían aportar elementos a la investigación.

El secretario general de la UASLP, Federico Arturo Garza Herrera, señaló que será el Ministerio Público el encargado de revisar el material y determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Por su parte, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra informó que se suspendieron las actividades académicas y los eventos institucionales programados en el campus de la Zona Universitaria Poniente, como muestra de respeto ante lo ocurrido.

La institución también indicó que brinda acompañamiento a la familia del estudiante durante los trámites correspondientes ante la Fiscalía.

Hasta el momento, la UASLP no ha dado a conocer públicamente la identidad del joven ni ha confirmado la causa de su muerte. Las autoridades universitarias pidieron evitar especulaciones mientras se desarrollan las investigaciones.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL