Estudiante del IPN, entre los más recientes fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que un estudiante de su institución se encuentra entre los más recientes fallecidos por la explosión de una pipa en Iztapalapa el miércoles, anunciados por el Gobierno de la Ciudad de México.
A través de una publicación en redes sociales, el IPN lamentó el fallecimiento de su alumno José Gabriel Hernández Méndez, quien era estudiante en el plantel 7 del Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt).
El fallecimiento de José Gabriel se encontraba en la lista actualizada de decesos que la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de México publicó la mañana de este sábado, con información actualizada al corte de las 10:00 horas de este día.
Suman 13 personas fallecidas por explosión de pipa en Iztapalapa
Hasta la tarde del viernes, la lista de fallecidos por el accidente de la pipa ascendía a 10 personas. Sin embargo, por la mañana de este lunes, se sumó un fallecido más y, hacia las 10:00 horas, se sumaron otros dos, con lo que se completó la lista de trece personas fallecidas.
Asimismo, de acuerdo con el más reciente comunicado de la Secretaría de Salud Pública, otras 40 personas siguen hospitalizadas y otras 30 ya fueron dadas de alta.
En el mismo sentido, la Secretaría de Salud Pública aclaró que las cifras de heridos y muertos han presentado variaciones conforme se actualiza la información debido a que los familiares y personas cercanas, así como los directivos de los centros de salud, corroboran los datos en cada actualización.
Junto con el estudiante José Gabriel, también se agregaron los nombres de Juan Carlos S. B., Juan Antonio H. B. y Alicia Matías Teodoro, de quienes no se han brindado más detalles sobre sus identidades.
Además de José Gabriel, otra joven estudiante, Ana Daniela Barragán, perdió la vida a causa del incidente de la pipa, el 10 de septiembre. Ella estudiaba en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El miércoles 10 de septiembre, una pipa de gas volcó en el Puente de la Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. La pipa volcó y explotó, lo que liberó una onda expansiva que afectó vehículos y personas en la zona.
En el momento, las personas heridas fueron enviadas a los hospitales correspondientes, de forma que, desde entonces y hasta la fecha, se han ido actualizando las cifras de heridos y fallecidos.
