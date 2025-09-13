Estudiante del IPN, entre los más recientes fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que un estudiante de su institución se encuentra entre los más recientes fallecidos por la explosión de una pipa en Iztapalapa el miércoles, anunciados por el Gobierno de la Ciudad de México.

A través de una publicación en redes sociales, el IPN lamentó el fallecimiento de su alumno José Gabriel Hernández Méndez, quien era estudiante en el plantel 7 del Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt).

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido alumno José Gabriel Hernández Méndez, del #CECyT7. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amistades y comunidad en este doloroso momento.

Descanse en paz. pic.twitter.com/oS5Pph0gXU — IPN (@IPN_MX) September 13, 2025

El fallecimiento de José Gabriel se encontraba en la lista actualizada de decesos que la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de México publicó la mañana de este sábado, con información actualizada al corte de las 10:00 horas de este día.

TE RECOMENDAMOS: 40 siguen hospitalizadas Suman 13 personas fallecidas por explosión de pipa en Iztapalapa

Hasta la tarde del viernes, la lista de fallecidos por el accidente de la pipa ascendía a 10 personas. Sin embargo, por la mañana de este lunes, se sumó un fallecido más y, hacia las 10:00 horas, se sumaron otros dos, con lo que se completó la lista de trece personas fallecidas.

Tras lo sucedido en la Alcaldía #Iztapalapa, informamos:



Al corte de las 10:00 horas, lamentamos el fallecimiento de dos personas, con lo que suman 13 en total; se reportan 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta. pic.twitter.com/LgEOtDpiMf — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 13, 2025

Asimismo, de acuerdo con el más reciente comunicado de la Secretaría de Salud Pública, otras 40 personas siguen hospitalizadas y otras 30 ya fueron dadas de alta.

En el mismo sentido, la Secretaría de Salud Pública aclaró que las cifras de heridos y muertos han presentado variaciones conforme se actualiza la información debido a que los familiares y personas cercanas, así como los directivos de los centros de salud, corroboran los datos en cada actualización.

Un bombero de la capital intenta enfriar el contenedor de la pipa de gas que se volcó la tarde del miércoles en Iztapalapa. ı Foto: Cuartoscuro

Junto con el estudiante José Gabriel, también se agregaron los nombres de Juan Carlos S. B., Juan Antonio H. B. y Alicia Matías Teodoro, de quienes no se han brindado más detalles sobre sus identidades.

Además de José Gabriel, otra joven estudiante, Ana Daniela Barragán, perdió la vida a causa del incidente de la pipa, el 10 de septiembre. Ella estudiaba en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México.

▶️#VIDEO | Este es parte del homenaje al interior de la FES Cuautitlán que se le realiza a Ana Daniela Barragán. Compañeros y compañeras e integrantes de la comunidad depositan flores y veladoras en honor a su compañera.



📹: @ulisess_s18 / La Razón MX pic.twitter.com/JFWtfHpvmG — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 12, 2025

El miércoles 10 de septiembre, una pipa de gas volcó en el Puente de la Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. La pipa volcó y explotó, lo que liberó una onda expansiva que afectó vehículos y personas en la zona.

En el momento, las personas heridas fueron enviadas a los hospitales correspondientes, de forma que, desde entonces y hasta la fecha, se han ido actualizando las cifras de heridos y fallecidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am