¿Quién es Sam Darnold, quarterback de los Seattle Seahawks y por qué es tan famoso?

Sam Darnold, quarterback de los Seattle Seahawks, levanta el trofeo del Super Bowl que ganó el 8 de febrero de 2026 ante los Patriots

Si alguien puede presumir de haber tener tenido un resurgimiento de película es Sam Darnold, mariscal de campo de los Seattle Seahawks que pasó de ver “fantasmas” en los partidos a convertirse en campeón del Super Bowl 2026 tras ser clave en la victoria 29-13 ante los Seattle Seahawks.

The first starting QB in history to win a Super Bowl after playing with 5+ teams.



What a rewarding journey for Sam Darnold 🙌 pic.twitter.com/fujhHRzWwk — NFL (@NFL) February 9, 2026

Durante esta campaña Darnold no tuvo pérdidas de balón durante toda la postemporada y ganó un anillo de la NFL antes que Josh Allen, Lamar Jackson y Baker Mayfield, todos ellos mariscales de campo elegidos en el mismo Draft en posiciones más altas y quienes son considerados mejores jugadores.

Los Jets lo enviaron a Carolina después de la temporada 2020 y Darnold no mejoró en dos temporadas entrando y saliendo de la alineación con los Panthers. Registró un índice de pasador de 77.3 en 18 partidos.

Like this if Sam Darnold is completing his unreal comeback story with a Super Bowl win tonight 🏆 pic.twitter.com/bDeuvUyIrT — B/R Gridiron (@brgridiron) February 8, 2026

Sam Darnold, el resurgir de la NFL

No tuvo más remedio que aceptar un contrato como suplente en la agencia libre con los 49ers por 4,5 millones para la temporada 2023. Quería empaparse de la estrategia ofensiva del entrenador Kyle Shanahan.

Darnold superó a Trey Lance para ser el suplente de Brock Purdy, cuyo camino fue completamente opuesto al de Darnold. Purdy ingresó a la liga en 2022 como la última selección del draft y se convirtió en finalista de la votación para el trofeo al Jugador Más Valioso en la temporada 2023.

SAM DARNOLD TO AJ BARNER TOUCHDOWN!



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/sCoEyewllX — NFL (@NFL) February 9, 2026

Darnold dijo que aprendió mucho al ver a Purdy practicar y prepararse, y del entrenador de quarterbacks Brian Griese, quien jugó 11 temporadas en la NFL. Aunque no estaba jugando, los dones físicos que hicieron de Darnold la tercera selección eran evidentes.

A la siguiente temporada, Darnold ganó 14 partidos como titular en Minnesota antes de fracasar en los playoffs. Los Vikings lo dejaron ir en la agencia libre y él llegó a Seattle para reencontrarse con Kubiak. Todos sabemos cómo terminó esa historia.

