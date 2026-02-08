¿Dónde y cuándo se juega el próximo Super Bowl de la NFL?

Tras conocer al campeón este 2026, los equipos ya se preparan para la próxima temporada.

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots definirán al campeón del Super Bowl 2026, pero los otros 30 equipos que no lograron meterse al partido por el título de la NFL ya esperan el arranque de la nueva campaña para pelear por un boleto al Súper Tazón del 2027.

Como es costumbre, el Super Bowl siempre se juega en los estadios al sur de los Estados Unidos o en recintos techados, esto para que las bajas temperaturas no hagan de las suyas y el espectáculo sea garantizado para toda la gente que asista al partido.

Es por eso que, para el 2027, la NFL eligió al SoFi Stadium, casa de Los Ángeles Rams, para recibir el siguiente Super Bowl de la liga, así que la ciudad al sureste de los Estados Unidos tendrá la dicha de albergar el encuentro más importante del futbol americano.

¿Cuándo se jugará el Super Bowl del 2027?

Febrero es el mes favorito de los aficionados de la NFL, pues en los segundos 30 días del mes es cuando se lleva a cabo el Super Bowl, el partido más importante de la liga y en el que se enfrentan los dos mejores equipos de la temporada.

El Super Bowl siempre se programa en el segundo domingo de febrero y en 2027 la final de la NFL se llevará a cabo el 14 del mes antes mencionado, así que muchas parejas celebrarán el Día del Amor y la Amistad viendo la final de la National Football League.

Después de terminar la temporada 2026, los Seahawks y los Patriots arrancarán la nueva campaña a finales del año como los dos favoritos para volver a disputar el Super Bowl, pero como ocurre en la NFL, siempre hay sorpresas en cada jornada.

Los Ángeles recibirá la edición número 61 del Super Bowl

El Super Bowl del 2027 será la novena ocasión en la que el estadio en Inglewood, California, sea la sede del partido más importante de la NFL, mientras que el SoFi Stadium será la segunda vez que albergue la final de la National Football League.

Además, la última vez que un Super Bowl se llevó a cabo en el SoFi Stadium fue el 13 de febrero del 2022, cuando Los Ángeles Rams vencieron a los Cincinnati Bengals por un cerrado marcador de 23-20 en la edición LVI de la final de la liga.

Mientras que la primera vez que la ciudad de Los Ángeles recibió el Super Bowl fue en 1967, en la primera edición de la final, encuentro que terminó ganando los Green Bay Packers a los Kansas City Chiefs por tablero de 35-10.

