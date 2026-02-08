¿Cuántas veces ha estado Bad Bunny en el Super Bowl?

Este 8 de febrero Bad Bunny hará su presentación durante el espectáculo de Medio Tiempo en el Super Bowl 2026, por lo que sus fans están en espera de saber con qué artistas invitados sorprenderá.

El cantante puertoriqueño ha destacado durante los últimos meses debido al gran éxito que alcanzó su último álbum Debí Tirar Más Fotos, pues incluso durante su gira internacional logró sold out en las ocho fechas que se presentó en México.

Recientemente se publicaron en redes sociales videos en los que se puede escuchar e incluso ver parte de las pruebas que se están realizando para el show que dará Benito en el Levi’s Stadium.

Pese a que la participación del Conejo Malo en el Super Bowl ha estado en tendencia durante varias semanas, la realidad es que esta no es la primera vez que el cantante puertoriqueño se presenta durante el Medio Tiempo.

Bad Bunny en el Super Bowl

Antes de su aparición de este domingo, Bad Bunny ya se había presentado durante el Medio Tiempo del Super Bowl, pero esta aparición no fue por un espectáculo a cargo de él, sino que estuvo como invitado.

En 2020 durante el show de Medio Tiempo del Super Bowl LIV Bad Bunny participó como invitado de las cantantes Shakira y Jennifer López en el Hard Rock Stadium ubicado en Miami, Florida.

Durante este espectáculo, Bad Bunny se presentó junto a las cantantes latinoamericamas entre una mezcla de la canción I Like It con su éxito Callaíta, luciendo un atuendo de color plateado.

6 years ago today, Bad Bunny was invited as a special guest to perform with Shakira at the Super Bowl.



Aunque el Conejo Malo ya se presentó en un espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl, esta es la primera vez que se presenciará un show totalmente liderado por él, en el que incluso ya existen sorteo de posibles nombres de artistas que lo acompañarán.

Durante una entrevista en la que envió saludos especiales a México, Bad Bunny dijo que por supuesto que entre sus invitados estará su familia, amigos y su comunidad latina, pero no reveló el nombre específico de algún artista en particular.

Respecto a las canciones que formarán parte del setlist del puertorriqueño, se espera que durante el show de Medio Tiempo del Super Bowl LX presente las siguientes que han sido de las más mencionadas:

Dákiti

Tití Me Preguntó

Debí Tirar Más Fotos

I Like It (colaboración con Cardi B y J Balvin)

Safaera

Callaíta

