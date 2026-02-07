Bad Bunny en el Super Bowl: Así fue su aparición como invitado especial de Shakira y JLo en 2020

Estamos a pocas horas de que Bad Bunny, el famoso cantante puertorriqueño, haga historia en el Super Bowl. Este domingo 8 de febrero se convertirá en el primer artista masculino latino que presentará su espectáculo en el máximo evento de la NFL.

En este marco, muchos usuarios de redes sociales han recordado su primera aparición en este escenario mundial, durante el show de Shakira y Jennifer Lopez, en 2020. Si quieres revivir una de las presentaciones más memorables, te contamos.

El 2 de febrero de 2020, el Hard Rock Stadium de Miami, en Florida, Estados Unidos, fue testigo de un espectáculo vibrante protagonizado por Shakira y JLo. Ambas artistas se convirtieron en las primeras latinas, desde Gloria Estefan en 1999, en liderar el medio tiempo del Super Bowl, y decidieron sumar invitados especiales.

En esta representación de la música latina estuvo Bad Bunny, quien en ese momento se encontraba en pleno ascenso tras el lanzamiento de Oasis junto a J Balvin y a semanas de estrenar YHLQMDLG.

El puertorriqueño apareció en el escenario con un llamativo atuendo plateado, acompañando a Shakira en una coreografía en la que se fusionaron los ritmos urbanos y caribeños. Juntos interpretaron fragmentos de “I Like It” de Cardi B, mezclado con el clásico “En Barranquilla me quedo” de Joe Arroyo, además de una versión salsa de “Chantaje”.

Además, Bad Bunny incluyó un extracto de su éxito “Callaíta”, dejando al público con la emoción a flor de piel y a millones de espectadores de toda América Latina que aplaudieron con orgullo este espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Ahora, seis años después, Bad Bunny se prepara para liderar su propio show en el Super Bowl, convirtiéndose en el primer artista masculino latino en hacerlo.

Esto es un síntoma de que la música latina ha conquistado espacios antes reservados a otros géneros, incluso en contra de la opinión de los grupos conservadores de Estados Unidos, como el propio presidente Donald Trump.

Sobre el próximo show del cantante puertorriqueño en el Super Bowl LX, Shakira declaró al medio Variety: “Estoy muy orgullosa de que Bad Bunny, quien representa no solo la cultura latina, sino también la importancia y universalidad de la música en español a nivel mundial pueda actuar en el escenario más grande del mundo. Es el momento perfecto para una actuación como esta, ¡Estoy deseando verla!”.