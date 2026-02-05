Super Bowl LX: ¿Quién es Sam Darnold, el quarterback de los Seattle Seahawks que pasó del olvido al protagonismo?

Sam Darnold es el quarterback que llevó a los Seattle Seahawks a su primer Super Bowl desde el 2015.

Sam Darnold, actual quarterback de los Seattle Seahawks, habría tocado fondo en el 2023 al llegar a los San Francisco 49ers después de no haber cumplido las expectativas con los New York Jets y los Carolina Panthers, pero este domingo 8 de febrero tiene la gran oportunidad de guiar a los Halcones Marinos a la consecución de su segundo Super Bowl en la historia. Enfrente están Drake Maye y los New England Patriots.

El mariscal de campo originario de Dana Point, California, solamente comenzó un duelo con los 49ers y lanzó apenas 46 pases. Era un suplente que generaba poco interés en el resto de las franquicias, y al año siguiente (2024) se fue a las filas de los Minnesota Vikings, con los que ganó 14 cotejos como titular antes de una estrepitosa derrota por 27-9 a manos de Los Angeles Rams en la ronda de comodines.

Los Vikings lo dejaron ir en la agencia libre y así fue como llegó a los Seattle Seahawks, donde se reencontró con el coordinador ofensivo Klint Kubiak, a quien conoció durante su etapa con los 49ers, en la que éste último era coordinador del juego aéreo de San Francisco.

El difícil paso de Sam Darnold en la NFL antes de unirse a los Seahawks

Sam Darnold llegó a la NFL como la tercera selección global de los Jets de Nueva York en el 2018 después de una destacada carrera universitaria en el Sur de California, pero tuvo dificultades desde el principio.

Tuvo un récord de 13-25 y un índice de pasador de 78.6, el segundo peor de la liga entre 43 mariscales de campo con al menos 15 inicios del 2018 al 2020.

Los Jets lo enviaron a Carolina después de la Temporada 2020 y Sam Darnold no mejoró en dos temporadas entrando y saliendo de la alineación con los Panthers. Registró un índice de pasador de 77,3 en 18 partidos.

No tuvo más remedio que aceptar un contrato como suplente en la agencia libre con los 49ers por 4.5 millones de dólares para la Temporada 2023. Quería empaparse de la estrategia ofensiva del entrenador Kyle Shanahan.

Sam Darnold superó a Trey Lance para ser el suplente de Brock Purdy, cuyo camino era completamente opuesto al de Darnold. Purdy ingresó a la liga en el 2022 como la última selección del draft y se convirtió en finalista de la votación para el trofeo al Jugador Más Valioso en la Temporada 2023.

Sam Darnold y una marca a la vista en la NFL

Sam Darnold podría convertirse en el primer mariscal de campo titular en ganar un Super Bowl después de haber jugado previamente para otras cuatro franquicias. Brad Johnson, Jim Plunkett, Len Dawson y Nick Foles jugaron para otras dos franquicias antes de ganar un Super Bowl, con Foles logrando su segunda etapa con Filadelfia.

Southern California ha producido más jugadores de Super Bowl que cualquier otra universidad, pero no ha tenido un mariscal de campo titular en el juego hasta este año.

Sam Darnold será el primer quarterback que terminó su carrera universitaria en USC al comenzar en el Super Bowl después de que otros cinco mariscales de campo de los Trojans perdieran en el juego de conferencia o de liga antes de llegar al Super Bowl.

EVG