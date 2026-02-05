Super Bowl LX: ¿Cuándo fue la última vez que los New England Patriots ganaron el trofeo Vince Lombardi?

Los Patriots enfrentan a los Seahawks en el Super Bowl LX de la NFL.

Los New England Patriots, campeones de la Conferencia Americana de la NFL, no ganan el Super Bowl desde el 3 de febrero del 2019. En aquella ocasión, Tom Brady lideró a los Pats a un triunfo por marcador de 13-3 sobre Los Angeles Rams en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, sede de la edición LIII del partido más esperado cada año en la NFL, para ganar el trofeo Vince Lombardi.

El de aquella noche fue también el más reciente Super Bowl que disputaron los Patriots, que este domingo 8 de febrero se miden ante los Seattle Seahawks, campeones de la Conferencia Nacional, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, para definir al monarca de la NFL 2025.

SUPER BOWL LIII

February 3, 2019



All of Super Bowl MVP Julian Edelman's 10 catches and 141 yards in the #Patriots' 13-3 triumph over the Rams.



The #NEPats' sixth and final Super Bowl win of the "Brady-Belichick Era" pic.twitter.com/JAskOSgSnF — Kevin Gallagher (@KevG163) February 3, 2026

Así regresaron los Patriots al Super Bowl tras una larga ausencia

Drake Maye, quien disputa su segunda campaña con los Patriots, llevó a la franquicia de Nueva Inglaterra a su primer Super Bowl en siete años luego de que el equipo fue el segundo sembrado de la Conferencia Americana en los playoffs.

Los Pats comenzaron su camino en la postemporada en la ronda de comodines, donde no tuvieron mayores complicaciones para imponerse a Los Angeles Chargers (16-3) en el Estadio Gillette. En la ronda divisional batallaron más contra los Houston Texans, a los que también vencieron en calidad de locales (28-16).

Los Patriots lucían como víctimas en la final de la AFC ante los Denver Broncos, pero la defensiva de Nueva Inglaterra aprovechó la ausencia de Bo Nix (quarterback de Broncos) por lesión y la falta de experiencia de Jarrett Stidham para imponerse 10-7 en un gélido encuentro celebrado en el Empower Field at Mile High.

Patriots le quiere repetir la dosis a Seahawks

Han pasado 11 años desde que los Patriots derrotaron a los Seahawks en la edición XLIX del Super Bowl de la NFL, en el que hasta el momento es el único antecedente entre estas franquicias en playoffs.

De la mano de Tom Brady, los Pats ganaron aquel 1 de febrero del 2015 en el Estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona, su cuarto trofeo Vince Lombardi tras doblegar 28-24 a los Halcones Marinos.

Los Seahawks no han vuelto a jugar un Super Bowl desde entonces y los Patriots disputaron tres más, con saldo de dos triunfos y una derrota, esta última a manos de los Philadelphia Eagles en la edición LII, desarrollad el 4 de febrero del 2018 en el U.S. Bank Stadium de Minneápolis, Minnesota.

