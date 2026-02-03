¿Cuántos Super Bowls han ganado los New England Patriots?

Los New England Patriots clasificaron al Super Bowl LX tras imponerse a los Denver Broncos en la final de la AFC.

Los New England Patriots han ganados seis Super Bowls a lo largo de su existencia, cifra con la que comparten el primer lugar con los Pittsburgh Steelers como las franquicias con más trofeos Vince Lombardi en sus vitrinas en la historia de la NFL, y este domingo 8 de febrero enfrentan a los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX.

Los Pats están a un triunfo de convertirse en el equipo con más victorias en el Super Bowl, para lo cual deben imponerse a Sam Darnold y compañía en el duelo a celebrarse en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers.

Todos los Super Bowls que han ganado los Patriots

Super Bowl XXXVI : New England Patriots 20-17 St. Louis Rams (3 de febrero del 2002)

Super Bowl XXXVIII : New England Patriots 32-29 Carolina Panthers (1 de febrero del 2004)

Super Bowl XXXIX : New England Patriots 24-21 Philadelphia Eagles (6 de febrero del 2005)

Super Bowl XLIX : New England Patriots 28-24 Seattle Seahawks (1 de febrero del 2015)

Super Bowl LI : New England Patriots 34-28 Atlanta Falcons (5 de febrero del 2017)

Super Bowl LIII: New England Patriots 13-3 Los Angeles Rams (3 de febrero del 2019)

¿Cuántos Super Bowls han jugado los Patriots?

Los New England Patriots han jugado hasta el momento 11 ediciones del Super Bowl con saldo apenas positivo al acumular seis victorias y cinco triunfos.

Eso convierte a los de Nueva Inglaterra en el equipo con más participaciones en el partido más importante de la NFL, pues el segundo lugar lo comparten los Pittsburgh Steelers, los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys con ocho apariciones cada uno.

Patriots juega su primer Super Bowl sin Tom Brady

Los Patriots jugarán este 8 de febrero su primer Super Bowl de la NFL en siete años. Será el primero que disputen sin el legendario exquarterback Tom Brady, con quien ganaron los seis anillos que suman hasta el momento.

Tom Brady dejó de formar parte de los Pats en marzo del 2020 tras dos décadas de ensueño en la franquicia. Se fue a los Tampa Bay Buccaneers, donde en su primera temporada ganó el Super Bowl, la edición LV, tras imponerse a los 31-9 a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes.

Drake Maye, quien disputa su segunda temporada como quarterback de los Patriots, intentará guiar a Nueva Inglaterra a su primer anillo de Super Bowl desde la salida del mítico Tom Brady y comenzar a seguir los pasos del actual comentarista y socio de Las Vegas Raiders.

