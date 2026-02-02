Drake Maye, quarterback de Patriots, despeja dudas de su lesión y revela sus rituales para el Super Bowl LX ante Seahawks

Drake Maye, quarterback de Patriots, durante el Opening Night de cara al Super Bowl LX de la NFL ante Seahawks.

Drake Maye, quarterback de los New England Patriots, aseguró estar a plenitud para enfrentar a los Seattle Seahawks el próximo domingo 8 de febrero en el Super Bowl LX de la NFL, esto luego de la lesión en el hombro que sufrió y que puso en duda su presencia en el juego, además de que reveló sus rituales para el mismo.

En el Opening Night con el que oficialmente se puso en marcha la semana del Super Bowl, Drake Maye, dejó en claro que jugará el partido en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, al 100 por ciento de su capacidad, por lo que los aficionados de los Pats no tienen de qué preocuparse.

Drake Maye's just a little stitious 😅



SBLX Opening Night on @nflnetwork

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/4Qhrlg9NCN — NFL (@NFL) February 3, 2026

“Me siento bien, estaré perfectamente. Lancé bastante, tanto como lo haría en una práctica normal. Me sentí muy bien y con ganas de volver al campo miércoles, jueves y viernes para prepararnos como en una semana normal”, puntualizó el quarterback de los Patriots ante los medios de comunicación.

Drake Maye comparte sus rituales para el Super Bowl LX entre Patriots y Seahawks

Drake Maye ha seguido una serie de rituales a lo largo de la temporada y a las puertas de jugar el primer Super Bowl de su carrera no quiere dejar de hacer ninguno de ellos, pues confía que le funcionen para el enfrentamiento contra los Seahawks.

“Trato de mantener la misma rutina de calentamiento cada semana. Me pongo el zapato derecho antes que el izquierdo. Me pongo el calcetín izquierdo antes que el derecho”, reveló el mariscal de campo de los Pats acerca de algunas de las rutinas que sigue previo a cada juego.

La alimentación es parte importante del ritual de Drake Maye, quien aseguró que en día de partido come ligero, además de que también afirmó que siempre se pone en el mismo lugar durante la ceremonia del himno nacional de Estados Unidos.

All smiles at Super Bowl LX Opening Night 😄 pic.twitter.com/fcD11doxMq — New England Patriots (@Patriots) February 3, 2026

“Siempre me paro en el mismo lugar durante el himno. Así que sí, tengo muchas cosas que probablemente hago”, profundizó el quarterback de los Patriots, que se proclamaron campeones de la Conferencia Americana tras imponerse en la final a los Broncos.

Drake Maye llena de elogios a Sam Darnold

Drake Maye se declaró un gran admirador de Sam Darnold, el quarterback que llevó de regreso a los Seahawks a un Super Bowl de la NFL después de 11 años de ausencia.

“Soy un gran fan de Sam. Qué recorrido, qué carrera ha tenido, solo por lo que significa sobrevivir en la NFL. Pasó años sin jugar, siendo suplente, hasta que tuvo su oportunidad y la aprovechó al máximo. Ha sido increíble verlo”, aseveró al respecto el mariscal de campo de los New England Patriots.

El próximo 8 de febrero uno de los dos, Drake Maye o Sam Darnold, levantarán el trofeo Vince Lombardi, que los Pats no consiguen desde el 2019 y los de Seattle tienen 12 años sin ganar, cuando se coronaron por primera vez tras aplastar 43-8 a los Denver Broncos.

