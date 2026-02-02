El América hace un fichaje desesperado en la MLS en busca de goles

Las últimas horas de las Águilas del América han tenido mucho suspenso. Cuando parecía que los de Coapa no podrían contratar futbolistas, ya que no tenían lugar en su plantilla, ahora resulta que hay espacios de sobra y tuvieron que voltear a la MLS para hacerse de los servicios de un delantero de manera desesperada.

El fin de semana, el América se quedó sin Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin. El primero se fue a España y el segundo a Francia. Ahora, Diego Rocío, juvenil de 18 años perteneciente al Real Salt Lake, se convertirá en el nuevo atacante de las Águilas, pero lo será para la Sub-21.

Se espera que le llene el ojo a André Jardine y que lo vaya subiendo de categoría. Los Millonetas tienen prácticamente otra baja en la delantera, pues, aunque aún no es un hecho, Rodrigo Aguirre dejará el nido para viajar a Monterrey y ser nuevo futbolista de los Tigres, por lo que, si el canterano del Philadelphia logra ganarse un lugar, podría convertirse rápidamente en jugador del primer equipo.

América logra una importante victoria ante el León. ı Foto: X @ClubAmerica

¿Quién es Diego Rocío, nuevo delantero del América?

A falta de que se haga oficial, pero es muy raro que eso pase en categorías inferiores, Diego Rocío es nuevo futbol del América. Procedente del Real Salt Lake de la MLS, el juvenil de 18 años es canterano del Philadelphia, pero hace un año firmó con su nuevo equipo para militar en la máxima categoría de Estados Unidos.

Para el delantero no será una sorpresa jugar en el futbol mexicano, pues en diversas ocasiones ha defendido los colores de la Selección Mexicana en categorías inferiores. Sin embargo, poco a poco dejó de ser del interés de los entrenadores nacionales y, por lo mismo, desea volver a ser visto y poder ganarse un lugar para el combinado de Rafa Márquez después del Mundial de 2026.

América sigue nutriendo sus fuerzas básicas con la llegada del chico Diego Rocio



Mexicano de 18 años, con experiencia en selecciones juveniles pic.twitter.com/yIkiy42asS — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) February 2, 2026

El América y su gran próximo compromiso

El América por fin ganó y anotó en el Clausura 2026. Los de Coapa vencieron el fin de semana pasado al Necaxa y, con eso, adquirieron sus primeras tres unidades en el campeonato. Su siguiente encuentro será ante Monterrey el próximo sábado en un duelo de suma importancia para André Jardine y su equipo.

El entrenador brasileño ya podrá contar con Raphael Veiga, el gran refuerzo que pidió para tener un fuerte mediocampo ofensivo, pero también necesitará contratar a alguien con experiencia en la delantera.