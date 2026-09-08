Hadjar no vuelve con Red Bull en F1

Liam Lawson el fin de semana pasado mientras se detuvo en los pits.

Por tercera carrera consecutiva, Liam Lawson se unirá a Max Verstappen como piloto de Red Bull mientras Isack Hadjar se recupera de una fractura de muñeca, anunció el lunes el equipo de Fórmula 1.

Hadjar se lesionó durante el receso de verano y todavía no está listo por completo, lo que llevó a Red Bull a permitir que Lawson conduzca en el Gran Premio de Madrid esta semana.

“La recuperación de Isack sigue avanzando de manera positiva. Aunque no está listo para volver al cockpit, estará en Madrid apoyando al equipo”, indicó Red Bull en un comunicado.

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Lawson está teniendo su temporada más sólida en la F1 y marcha noveno en la clasificación, un puesto por detrás de Hadjar. Eso ha contribuido al regreso del neozelandés a Red Bull, de donde fue apartado tras apenas dos carreras en 2025.

“Todos en Oracle Red Bull Racing esperan con ganas darle la bienvenida a Isack de vuelta al volante muy pronto”, añadió el equipo.

Después del GP de Madrid, la serie se traslada a Azerbaiyán el 26 de septiembre.

Por otra parte, el exjefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone fue detenido en un aeropuerto portugués (y liberado horas después) por posesión de un arma de fuego.

Ecclestone, de 95 años, llegó al Aeropuerto de Tires, cerca de Lisboa, donde agentes de la división aeroportuaria de la Policía de Seguridad Pública de Portugal encontraron en su poder una escopeta para la que no tenía permiso.

En una entrevista con el Daily Mail, Ecclestone reconoció que llevó el arma desde Suiza para cazar palomas.

“Me preguntaron si tenía un libro azul, que al parecer es la documentación que necesitas, y les dije que nunca viajo con documentos así. Dijeron que me arrestarían, pero después lo arreglamos”, dijo.