Inglaterra tiene 4 clubes en top 10 de los más caros

La Champions League comienza con cuatro clubes de la Premier dentro del elenco de equipos principales que pertenecen al top 10 de los más caros del campeonato. Los equipos ingleses buscan el primer título para el país en cuatro temporadas, tras otra ventana de fichajes millonarios en medio de una crisis de asequibilidad para el futbol en el Viejo Continente.

El vigente bicampeón, Paris Saint-Germain, y el Real Madrid, dueño del récord del torneo con sus 15 títulos, han levantado el trofeo tantas veces en esta década (dos) como los clubes de la Premier en conjunto.

Inglaterra tiene 4 clubes en top 10 de los más caros ı Foto: AP

El Manchester City, el último equipo inglés en ganarlo, inicia hoy su camino ante el Porto con un nuevo mediocampo valorado en 440 millones de dólares: Enzo Fernández, Elliot Anderson y el adolescente Ayyoub Bouaddi. Es el segundo club más valuado en la actual temporada, pues tiene un costo de 1.66 mil millones de dólares.

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El equipo más caro de toda la Champions es el Real Madrid, con 1.69 mil millones de dólares. De Inglaterra, en este top se encuentran el ya mencionado Manchester City, Arsenal (1.54 mmdd), Liverpool (1.19 mmdd) y Manchester United (1.10 mmdd).

Inglaterra tiene 4 clubes en top 10 de los más caros ı Foto: AP

En un duelo entre ingleses y españoles, el Liverpool recibe al Atlético de Madrid mañana, tras pagarle al PSG 145 mdd para incorporar a Bradley Barcola, y puede arrancar con una delantera que incluya a tres de los fichajes más costosos en la historia, junto a Alexander Isak y Florian Wirtz.

Nueve de los 10 traspasos más costosos de este receso de temporada fueron de ingleses. La excepción fue la compra del Real Madrid por 145 millones de dólares del extremo marfileño de 19 años Yan Diomande, procedente del Leipzig.

Inglaterra tiene 4 clubes en top 10 de los más caros ı Foto: AP

Si el Madrid gana esta Champions bajo el mando de José Mourinho, su premio en dinero de la UEFA, de un fondo total de 2.9 mil millones de dólares, apenas alcanzaría para cubrir el costo de Diomande y el salario del entrenador que regresa. Los merengues debutan hoy contra el Inter de Milán.

Kylian Mbappé enfrenta su tercer campeonato como jugador del Madrid tras su salida del PSG. El astro francés ha tenido que atestiguar cómo su anterior equipo ha hilvanado títulos consecutivos sin él.

“Yo no lo puedo cambiar... la verdad es que me da un poco igual. Sé analizar el futbol, sé por qué. No pienso que lo sepa todo, pero sí más que mucha gente”, comentó Kylian Mbappé. “Estoy muy tranquilo. Pero al final, muchas veces, también, no son análisis, sino cosas que venden. Hablan de ti. Y yo pienso que hablar de mí, vende mucho. Entonces... está bien que se hable de mí, sea positivo o negativo.”

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La compra más grande del PSG en este receso de temporada, el mediocampista Maghnes Akliouche por 58 millones de dólares desde el Mónaco, ni siquiera entró en el top 30 de las tarifas de traspaso a nivel mundial este receso de temporada. En las 35 temporadas de la Champions, solamente el Real Madrid, dirigido por Zinedine Zidane, ganó tres seguidas (2016 a 2018).

Era más sencillo en el antiguo formato de la Copa de Europa, que era una llave de eliminación directa para los campeones nacionales más el campeón defensor. El Madrid ganó las primeras cinco finales, a partir de 1956, y luego Ajax y Bayern Múnich lograron tres títulos consecutivos cada uno en la década de 1970.

El Dato: En su primera etapa en el Real Madrid, José Mourinho sufrió una eliminación por penaltis ante el Barcelona en las semifinales de 2012, en la Champions League.

Aun así, el PSG vuelve a ser un candidato fuerte tras sumar también al campeón del mundo Ferran Torres al equipo de Luis Enrique, reconocido por su intensidad.

El PSG no ha logrado ganar ninguno de sus cuatro partidos hasta ahora en Francia, donde la temporada doméstica comenzó en menos de un mes después del mundial.

Los ocho primeros de la clasificación avanzan al cuadro como cabezas de serie.