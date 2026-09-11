Cruz Azul vs América: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 8 del Apertura 2026

El América afronta su primer duelo por el honor este sábado 12 de septiembre, cuando enfrente a Cruz Azul en una nueva edición del clásico joven a celebrarse en el Estadio Azteca, en el que es uno de los dos duelos que más llaman la atención de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Las Águilas van invictas y líderes en el torneo a pesar de que tienen pendiente su juego de la Fecha 7 contra Tijuana, cotejo que se aplazó por su participación en la Leagues Cup, donde perdieron su primer duelo en tiempo reglamentario con Guillermo Almada en el timón.

MAÑANA SE JUEGA EL CLÁSICO JOVEN. 💙🚂 pic.twitter.com/Eq7d4HbU4h — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 11, 2026

Por su parte, La Máquina viene de dos triunfos en fila después de una seguidilla de tres derrotas, por lo que en el clásico joven quiere mantener esta tendencia a la alza.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Cruz Azul vs América?

El partido entre Cruz Azul y América, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026, se jugará este sábado 12 de septiembre, en el Estadio Azteca. El balón comenzará a rodar a las 21:15 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por las señales de Canal 5, TUDN y ViX.

Fecha: Sábado 12 de septiembre

Hora: 21:15

Estadio: Azteca

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de Cruz Azul y América

CRUZ AZUL : Kevin Mier, Jeremy Márquez, Willer Ditta, Amaury García, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Nicolás Ibáñez y Luka Romero.

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Raphael Veiga, Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín.

América busca romper racha ante Cruz Azul en fase regular

En el clásico joven de este sábado el América tratará de poner fin a una racha de cuatro encuentros sin superar a Cruz Azul en partidos de fase regular de Liga MX.

Los de Coapa no vencen a los de La Noria en un partido de estas características desde el 24 de febrero de 2024, cuando se impusieron 1-0 con gol de Julián Quiñones en la Jornada 8 del Clausura 2024.

Después de aquel clásico joven hubo cuatro en fase regular y el saldo fue de dos triunfos para Cruz Azul y un par de empates, el último de ellos el 1-1 del anterior Clausura 2026 en la Fecha 14 del campeonato.

EVG