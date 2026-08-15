La Hormiga González recibe primera oferta de un importante club de Europa; esto se sabe al momento

El Olympiacos envió este fin de semana una primera oferta formal para fichar al mexicano Armando la ‘Hormiga’ González, delantero de las Chivas y mundialista con el Tricolor en la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con información del periodista argentino César Luis Merlo, el equipo griego sigue de cerca desde hace tiempo al ariete azteca, por lo que tomó la decisión de manifestarle su interés por adquirirlo a la directiva del Guadalajara.

🚨[EXCLUSIVO] Olympiacos abrió negociaciones por la "Hormiga" González y ya le hizo una primera oferta a Chivas. ⬇️https://t.co/zyxcxOtoVt pic.twitter.com/dqVWPFE35Y — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 15, 2026

“La cláusula de salida de Armando González es de 15 millones de dólares, aunque Chivas podría estar dispuesto a aceptar un monto menor y conservar un porcentaje de una futura venta, tal como ocurrió con Mateo Chávez, el último futbolista transferido por el club a Europa”, señaló al respecto César Luis Merlo en Super Deportivo.

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Hormiga González no se encuentra con el gol

A la par del interés del Olympiacos por fichar a Armando González, el atacante mexicano arrastra una sequía de cuatro meses sin hacer gol con las Chivas.

La ‘Hormiga’ no marca con el Rebaño desde el 5 de abril de este año, cuando consiguió un doblete en el empate 2-2 contra Pumas, en duelo celebrado en el Estadio AKRON.

La ‘Hormiga’ González no hizo gol con Chivas en las últimas cuatro jornadas del Clausura 2026, cuya Liguilla no pudo disputar debido a que tuvo que ir a la concentración de la Selección Mexicana.

¿Cuántos goles lleva la Hormiga González con Chivas?

Armando González ha hecho 29 goles en 69 partidos oficiales que ha disputado con Chivas desde su primer juego con los rojiblancos el 13 de enero de 2024, bajo las órdenes del entrenador argentino Fernando Gago.

La ‘Hormiga’ fue bicampeón de goleo con el Rebaño en los Torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, en ambas campaña de manera compartida con 12 y 14 anotaciones, de manera respectiva.

En el Apertura 2025, la ‘Hormiga’ González compartió el título de goleo con Paulinho y João Pedro, mientras que en el Clausura 2026 solamente con el delantero del Atlético de San Luis.

El Olympiacos, posible nuevo destino de Armando González, es el club más ganador de Grecia con 48 títulos de liga, el más reciente de ellos el obtenido en la Temporada 2024-2025.

EVG