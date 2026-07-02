Erik Lira no vuelve a Cruz Azul después del Mundial 2026 y su futuro ya está en Europa

Erik Lira es el titular indiscutible de Javier Aguirre en la Selección Mexicana y, tras sus grandes actuaciones en el Mundial 2026, el jugador del Cruz Azul ya está siendo sondeado por clubes en Europa que quieren hacerse de sus servicios tras el torneo internacional.

Con información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, el Cruz Azul ya tiene ofertas formales por el mediocampista mexicano y que el encuentro ante Inglaterra de este domingo 5 de julio puede ser el último en territorio azteca, porque la Máquina ya está revisando las opciones que tiene para negociar el traspaso de Erik Lira.

Informa @GibranAraige que ya hay una oferta por Erik Lira y se irá a jugar al fútbol europeo después del Mundial.



Me parece merecidísimo. Se está aventando un mundialazo. pic.twitter.com/AEpI01crt6 — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) July 2, 2026

Erik Lira se ganó su lugar en el once titular de la Selección Mexicana

Desde que Javier Aguirre tomó las riendas de la Selección Mexicana en 2024, Erik Lira comenzó a ser un constante en las convocatorias del entrenador azteca y poco a poco fue quedándose con la titularidad en el mediocampo.

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Después de la lesión de Edson Álvarez y participar en todos los partidos amistosos del 2026 previo al Mundial, el jugador del Cruz Azul se adjudicó esa posición y actualmente está siendo un gran apoyo para los defensas centrales, ya que recupera, realiza coberturas defensivas y le da salida de balón al Tricolor.

Es claro que Lira es el motor de la Selección Mexicana, pues realiza trabajos tanto defensivos como ofensivos y este domingo tendrá una prueba de fuego al medirse a grandes mediocampistas como Jude Bellingham y Declan Rice.

EL TECHO ES MUY ALTO 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/qIb1vPtafA — Erik Lira (@erik_lira) July 2, 2026

Erik Lira asegura que el techo de la Selección Mexicana es muy alto

Erik Lira se ganó su lugar en el once titular de Javier Aguirre tras sus grandes actuaciones en los partidos de preparación, el futbolista de Cruz Azul aseguró tras la victoria ante Ecuador que el Tricolor no se conforma con este resultado y van a ir por más.

“Estoy viviendo el momento, súper contento por lo que atraviesa la Selección Mexicana y de todo lo que estamos viviendo, así que el techo es muy alto y no nos conformamos con nada”, aseguró el mediocampista tricolor.

DCO