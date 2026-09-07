Detienen a Bernie Ecclestone, exjefe de la F1, en un aeropuerto por posesión de un arma de fuego

Bernie Ecclestone fue detenido en un aeropuerto de Portugal por llevar una escopeta para la que no tenía permiso.

El exjefe de la Fórmula 1 (F1), Bernie Ecclestone, fue detenido en un aeropuerto de Portugal este lunes (y liberado horas después) por posesión de un arma de fuego.

Ecclestone, de 95 años de edad, llegó al Aeropuerto de Tires, cerca de Lisboa, donde agentes de la división aeroportuaria de la Policía de Seguridad Pública de Portugal encontraron en su poder una escopeta para la que no tenía permiso.

🚨 Former F1 boss Bernie Ecclestone has reportedly been arrested in Portugal.



The 95-year-old was detained at Tires Aerodrome in Cascais after authorities allegedly found a shotgun aboard his private jet during a routine check.



It’s the second gun-related airport incident… pic.twitter.com/tDZkumbl51 — Everything Formula (@evrythngformu1a) September 7, 2026

Bernie Ecclestone explica el motivo de su arma de fuego

En una entrevista con el Daily Mail, Ecclestone reconoció que llevó el arma desde Suiza para cazar palomas.

“Me preguntaron si tenía un libro azul, que al parecer es la documentación que necesitas, y les dije que nunca viajo con documentos así, prácticamente con ningún documento. Dijeron que me arrestarían, pero después de lo que parecieron horas lo arreglamos, aunque ha sido una molestia constante”, dijo Ecclestone al periódico británico.

Bernie Ecclestone estuvo al frente de la F1 de 1987 a 2017, y divide su tiempo entre sus casas en Suiza y Portugal.

Otras veces que Ecclestone se enfrentó a un problema similar

No es la primera vez que tiene problemas por llevar un arma en un aeropuerto. Fue detenido en mayo de 2022 en el Aeropuerto de Viracopos, en Brasil, después de que la policía encontrara en su poder una pistola calibre .32. En esa ocasión tuvo que pagar una multa y pudo irse sin mayores inconvenientes.

Bernie Ecclestone se hizo con el control del marketing de la F1 a finales de la década de 1970 al vender sus derechos de televisión. Cuatro décadas después, el magnate empresarial británico controló la serie hasta que decidió dejar el cargo. Sigue asistiendo a las carreras del serial.

EVG