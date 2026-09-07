Champions League 2026: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO los juegos de la Jornada 1 de este 8 de septiembre?

La Champions League 2026-2027 se pone en marcha este martes 8 de septiembre.

Este martes 8 de septiembre comienza la Champions League 2026-2027 con la celebración de los primeros juegos correspondientes a la Jornada 1 de la fase de liga del torneo al que el PSG llega con la meta de conseguir el tricampeonato.

La actividad de la nueva edición de la Liga de Campeones de Europa comienza en Bélgica y en Grecia, donde Brujas recibe al Aston Villa y AEK Atenas hace lo propio con el LASK, de manera respectiva.

Los primeros platillos atractivos para este martes son dos. Porto, nuevo club del delantero mexicano Santiago Gimenez, es local ante el Manchester City, mientras que el Real Madrid enfrenta en el Estadio Santiago Bernabéu al Inter de Milán.

Juegos de este 8 de septiembre en la Champions League

Brujas Vs Aston Villa (10:45 horas, HBO Max y TNT Sports)

AEK Atenas Vs LASK (10:45 horas, FOX One)

Porto Vs Manchester City (13:00 horas - FOX One)

Real Madrid vs Inter de Milán (13:00 horas, HBO Max y TNT Sports)

Borussia Dortmund Vs Villarreal (13:00 horas, HBO Max y Space)

Lille Vs Betis (13:00 horas, FOX One)

Santiago Gimenez vuelve a jugar Champions League

El mexicano Santiago Gimenez jugaría su primer partido de Champions League después de año y medio de su más reciente aparición en un juego del torneo de clubes más importante de Europa.

El Bebote, que esta temporada juega en calidad de cedido con el Porto, podría tener su primera titularidad con los Dragones, que reciben en Portugal al Manchester City, en la que es la primera campaña en una década para el club inglés sin Pep Guardiola en el banquillo.

Santiago Gimenez jugó su último partido de Champions League en febrero de 2025 con el Milán en los playoffs ante el Feyenoord, que dio la sorpresa al eliminar al equipo de la Serie A.

PSG busca el tricampeonato en la Champions League

El PSG afronta la nueva edición de la Champions League con el objetivo de alzar el trofeo más deseado a nivel de clubes en Europa por tercera temporada consecutiva.

De la mano del español Luis Enrique en la dirección técnica, el equipo francés conquistó la Orejona en las dos más recientes campañas tras superar en las finales al Inter de Milán y al Arsenal.

Slovan Bratislava es el primer obstáculo que tendrá el PSG en la Champions League 2026-2027, en la que debuta el miércoles 9 de septiembre.

EVG