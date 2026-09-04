Así fue el debut de Santiago Gimenez con el Porto en Portugal (VIDEO)

El delantero mexicano Santiago Gimenez debutó este viernes en Portugal con el Porto, club con el que tuvo sus primeros minutos en el partido de la Jornada 5 de la Primeira Liga contra el Moreirense.

El Bebote ingresó de cambio al minuto 75 en lugar de André Silva en el duelo desarrollado en el Estadio do Dragao.

¡SANTIAGO GIMENEZ DEBUTA CON LOS DRAGONES!🐉⚽️



El Bebote tendrá minutos, en busca de su primer gol en Portugal pic.twitter.com/5eMIJzMwAE — Claro Sports (@ClaroSports) September 4, 2026

Santiago Gimenez se unió a las filas del Porto en calidad de préstamo por un año con opción a compra, procedente del Milan.

Santiago Gimenez, cerca de anotar en su debut con Porto

El mexicano Santiago Gimenez estuvo a nada de hacer gol en su primer juego con el Porto poco tiempo después de haber ingresado a la cancha.

El canterano del Cruz Azul tuvo otra ocasión en el tiempo de compensación, con un disparo de zurda fuera del área que desvió el cancerbero del Moreirense, André Ferreira.

Porto sigue con paso perfecto en la Primeira Liga

El triunfo de 2-1 como local sobre el Moreirense le permitió al Porto mantener su paso perfecto en este inicio de temporada en Portugal.

Los Dragones han todos sus partidos en lo que va de la Temporada 2026-2027 de la Primeira Liga, de la que son los actuales campeones después de que terminaron líderes en la Temporada 2025-2026 con una cosecha de 88 unidades.

El próximo juego del Porto y de Santiago Gimenez

Santiago Gimenez y el Porto tienen si siguiente compromiso el próximo martes 8 de septiembre, cuando sean locales ante el Manchester City en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

El encuentro a celebrarse en el Estadio do Dragao podría ser el primero que el atacante mexicano juegue como titular con el equipo portugués.

En la Primeira Liga, el Porto y Santiago Gimenez volverán a tener actividad hasta el sábado 12 de septiembre, día en el que visitan al Casa Pia en la sexta jornada del campeonato de liga lusitano.

EVG