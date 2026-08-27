¡OFICIAL! Así de juega la fase de liga de la Champions League; estos son los partidos que no te puedes perder

La nueva temporada de la UEFA Champions League está a unos días de iniciar y este jueves se llevó a cabo el sorteo para definir todos los compromisos de la fase de liga y que los 36 equipos participantes conocieran a sus ocho rivales de la primera ronda.

El Paris-Saint Germain llega a esta campaña como el actual bicampeón del torneo internacional y el equipo de Luis Enrique estará en busca de conseguir el tricampeonato en el torneo más importante e nivel de clubes. Con el cambio de formato, los equipos favoritos se llegan a enfrentar desde la fase de liga, como ocurrirá esta campaña.

Así quedaron los rivales de los equipos del Bombo 1

Los clubes del Bombo 1 son los favoritos a llegar lo más lejos posible en el torneo y este año tendremos partidos de alta tensión como el Barcelona contra el Manchester City o el Real Madrid enfrentando al Arsenal.

Paris Saint-Germain: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava y Como.

Bayern Múnich: Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Salvia Praha y Viking.

Real Madrid: Inter de Milán, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK y AEK Atenas.

Liverpool: Atlético de Madrid, Inter de Milán, Porto, Club Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens y LASK.

Inter de Milán: Liverpool, Real Madrid, Club Brujas, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart y Bratislava.

Manchester City: Paris Saint-Germain, Barcelona, Sporting de Lisboa, porto, Napoli, Leipzig, AEK Atena y, Lens.

Arsenal: Real Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah y Slavia Praha.

Barcelona: Manchester City, Paris Saint-Germain, Astin Villa, Sporting Lisboa, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.

Atlético de Madrid: Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart.

Cada equipo disputará cuatro partidos de local y cuatro de visita, algunos clubes del Bombo 1 deberán viajar a países como Azerbaiyán o al Círculo Polar Ártico para enfrentarse ante el Bodo/Glimt.

Estos son los partidos imperdibles de la fase de liga de la Champions League

La temporada 2026/2027 de la Champions League promete muchísimas emociones este año con los partidos que se darán en la primera ronda entre los clubes más grandes de Europa. Estos son los partidos imperdibles en la Liga de Campeones.

Paris Saint-Germain vs Manchester City

Barcelona vs Paris Saint-Germain

Manchester City vs Barcelona

Bayern Múnich vs Arsenal

Real Madrid vs Arsenal

Atlético de Madrid vs Liverpool

Manchester United vs Atlético de Madrid

El calendario completo de la Champions League se revelará este sábado 29 de agosto del 2026 para que los equipos conozcan que días y a que hora se medirán ante sus ocho rivales.

DCO