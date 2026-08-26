¿Cuándo inicia la Champions League 2026-2027 y dónde verla en México?

Todo está listo para el arranque de la Champions League 2026-2027, la cual arrancó el 7 de julio con los juegos de clasificación y que termina el sábado 5 de junio de 2027 con la gran final en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Un total de 36 equipos están listos para disputar la fase de liga, la cual arranca con la primero de ocho jornadas del 8 al 10 de septiembre de 2026. La última fecha de la primera ronda se celebra el 27 de enero. Es decir, el torneo con todos los clubes abarca del 8 de septiembre de 2026 al 5 de junio de 2027.

¿Cuándo se disputarán los partidos de la fase liga de la Champions League 2026/27?

Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19/20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/LpMjiap6RF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026

¿Cuándo se disputarán los partidos de la fase eliminatoria de la Champions League 2026/27?

Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027

Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027

Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027

Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027

Final: 5 de junio de 2027

AEK Athens, Fenerbahçe, Slovan Bratislava & Viking into the league phase 😤#UCL pic.twitter.com/ZiZt5OJSsT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026

El sorteo para conocer los juegos de la fase de liga se realiza el jueves 27 de agosto. Aquí es cuando los clubes conocen los ocho rivales diferentes que tendrán. Juegan cuatro partidos fuera de casa y cuatro de local, los rivales no se repite.

Los ocho mejores equipos del nuevo formato de liga ronda pasarán directamente a los 16avos de final, mientras que los clubes que entren del lugar nueve al 24 se enfrentarán entre ellos para un puesto en playoffs, dejando a los clasificados del 25 al 36 eliminados.

De esta manera se tiene todo listo para el camino que lleva a la gran final en España. La casa del Atlético de Madrid, el Estadio Metropolitano, será sede del duelo por la Orejona el sábado 5 junio de 2027. Es la segunda vez que este inmueble tiene la final. La primera fue en 2019, cuando el Liverpool venció 2-0 al Tottenham.

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