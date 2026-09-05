Tigres iguala el marcador ante Necaxa y siguen en el fondo de la tabla; resumen y goles

Los Tigres y el Necaxa se enfrentaron en la Jornada 7 del Apertura 2026, una fecha mermada por los partidos que fueron reprogramados. Los universitarios y los Rayos igualaron el marcador 1-1 y se conformaron con un punto tras los 90 minutos.

El equipo de la Sultana del Norte sigue sin encontrar un buen ritmo de juego en la temporada y dependen de las actuaciones individuales que puedan realizar sus figuras dentro del campo de juego, aunque en esta ocasión el portero del Necaxa también fue importante para que los de Aguascalientes consiguieran el empate.

El primer gol del compromiso llegó al minuto 12 de tiempo corrido. El Necaxa agarró mal parada a la defensa de los Tigres y Matías Espíndola llegando al área sacó un disparo que pegó en el travesaño, pero el rebote fue aprovechado por Owen González para mandar la de gajos al fondo de las redes.

¡Matías Espíndola sí que corrió COMO UN AUTÉNTICO RAYO en la jugada del gol del @ClubNecaxa! ⚡⚡



Y Owen González, siempre atento para cuando se presentara la oportunidad. 😮‍💨#LaLigaDeLaAfición✨ | #J7 | #AP26 | #TIGNEC pic.twitter.com/ZFE5ULNxKe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 6, 2026

Los Rayos pusieron contra las cuerdas al equipo de Víctor Manuel Vucetich con su anotación en el primer tiempo, pero los de la Sultana del Norte consiguieron empatar el marcador antes de culminar el primer tiempo.

Al minuto 40 de juego, el Búfalo Aguirre remató de cabeza dentro del área y con ayuda del travesaño su remate se incrustó en la portería rival para emparejar los cartones. La parte complementaria no tuvo muchas oportunidades de peligro y el tablero se mantuvo 1-1 hasta el final de los 90 minutos.

El equipo auriazul sufre en la temporada y después de siete jornadas siguen en los últimos lugares de la tabla general. De momento los universitarios solo tienen seis unidades en el torneo local y se encuentran en la decimocuarta posición.

DCO