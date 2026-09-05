El emotivo mensaje de Pimpinela a sus fans durante la función de la Triple A (VIDEO)

Pimpinela Escarlata es una de las figuras emblemáticas de la Triple A y cada que sale a escena es una luchadora aclamada por el público que asiste a las funciones. Esta noche en el evento en Torreón salió a dar un mensaje al público asistente y dar un mensaje tras la muerte de su madre, Doña Socorrito, quien perdió la vida en julio de 2026.

“Una cosa muy importante que les quiero decir, gracias por todo el apoyo que me han dado en estos 40 años que tengo de trayectoria. Los amo, la verdad los amo. No lloro, porque le lloré en vida, ahorita no puedo llorarle, porque yo como hijo cumplí, cumplí como hijo y le di todo en vida. Por eso les digo, cuiden a sus papás, denles todo en vida”, compartió Pimpinela Escarlata.

TODOS amamos a Pimpinela Escarlata ❤️ pic.twitter.com/uY8BcH4RYX — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) September 6, 2026

La Triple A se prepara para el Triplemanía más grande la historia

Desde que la World Wrestling Entertainment compró a la Triple A, la empresa mexicana comenzó a tener más de sus figuras en los eventos de la WWE como Smack Down y Raw, siendo Penta Zero Miedo uno de los más importantes en la actualidad.

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Después de un año de la compra, la Triple A tendrá el Triplemanía más grande de la historia. Hace unos meses se anunció que el evento de la empresa mexicana se llevará a cabo en dos noches y en dos países diferentes por primera vez en la historia de la marca.

La primera fecha será el 11 de septiembre en el MGM de Las Vegas, Nevada, donde las estrellas de la Triple A se enfrentarán ante figuras de la WWE y el 13 del mismo mes Triplemanía vendrá a México para la segunda noche en la Arena Ciudad de México.

DCO