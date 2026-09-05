Boxeador recibe golpe ilegal en la nuca y sale del ring inconsciente (VIDEO)

Un terrible escenario se vivió en una pelea de box entre Thomas Carty y Dave Allen, combate que terminó sin resultado tras lo ocurrido en el primer asalto del enfrentamiento. Allen recibió un golpe ilegal en la nuca y salió del ring inconsciente ante los ojos del público y los jueces en el Croke Park.

La pelea solo tenía un minuto y 22 segundos cuando los dos boxeadores se abrazaron contra las cuerdas, momento en el que Dave Allen golpeó en la nuca a Thomas Carty y no pasaron ni dos segundos antes de que el peleador dublinés atravesara las cuerdas y encendiera las alarmas de los médicos.

Thomas Carty quedó tirado fuera del cuadrilátero visiblemente golpeado, razón por la que las personas que estaban cerca del boxeador pidieron espacio para que lograra ser atendido. El peleador tuvo que recibir oxígeno tras lo ocurrido.

El dublinés se fue a los vestidores después de recibir el oxígeno abajo del cuadrilátero, la pelea terminó con un No Contest, pero los especialistas comentaron que esa acción debía de ser descalificación inmediata para Dave Allen.

Al final, esta pelea no contará en el registro de los dos peleadores al terminar sin resultado. Después de bajar del ring, Dave Allen comentó a las cámaras “es una de las cosas más raras que he visto en mi vida”.

DCO