¡Alerta en la Selección Mexicana! Mateo Chávez sufre aparatosa lesión con el AZ Alkmaar

Una lesión podría dejar fuera a Mateo Chávez de la primera lista de convocados que haga Rafa Márquez para los partidos que marcarán su debut como director técnico de la Selección Mexicana.

El lateral izquierdo tuvo una mala caída en los minutos finales del duelo en el que el AZ Alkmaar igualó 1-1 con el Willem II en la Jornada 6 de la Eredivisie. Saltó en la disputa por un balón, pero no cayó bien y fue atendido en el terreno de juego.

🚨⛔️ BREAKING: Mateo Chavez was unable to continue in the final minutes of the match and was forced off with an injury.



The 22-year-old Mexican delivered yet another top performance for AZ Alkmaar today. 🇳🇱



Hopefully, it’s nothing serious and he can make his UEFA Europa League… pic.twitter.com/ynCFAHd2Je — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 11, 2026

Chávez vuelve a la cancha, pero abandona el campo

Mateo Chávez decidió volver a la cancha para los últimos momentos del cotejo entre AZ Alkmaar y Willem II. Sin embargo, al no estar en óptimas condiciones abandonó el campo de manera definitiva al minuto 93.

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Hasta el momento, el AZ Alkmaar no ha emitido un parte médico oficial acerca de la lesión del canterano de Chivas, uno de los 26 jugadores que representó a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Al margen de la lesión, Mateo Chávez tuvo una destacada participación con el AZ Alkmaar en el choque ante Willem II, al registrar 11 contribuciones defensivas, ganó cinco de las seis entradas que intentó, tuvo dos despejes, la misma cantidad de intercepciones y recuperó el balón en seis ocasiones.

Mateo Chávez 🇲🇽 terminó el encuentro con algunos problemas físicos tras caer mal después de un salto. El defensor mexicano estuvo algunos minutos fuera del terreno de juego, sin embargo, intentó disputar el agregado aunque no se le vio del todo bien y AZ terminó con 10 jugadores… pic.twitter.com/sUcw0BUtGh — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 11, 2026

¿Cuándo debuta Rafa Márquez como DT de México?

Rafa Márquez tendrá su debut como director técnico de la Selección Mexicana el próximo 26 de septiembre en un partido amistoso contra Colombia.

El M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, será la sede del primer partido del exdefensa del Barcelona como estratega del Tricolor, que ese día comienza su proceso hacia el Mundial 2030.

Mateo Chávez apunta a ser uno de los futbolistas llamados por Rafa Márquez en su primera convocatoria al frente de la Selección Mexicana, pero su lesión con el AZ Alkmaar, al margen del parte médico del club neerlandés, podría dejar fuera al ‘Tiloncito’ en los primeros compromisos del Tricolor en este nuevo proceso.

EVG